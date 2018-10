Parto record a Padova : Giulia a 22 anni diventa mamma di tre gemelli : Parto straordinario a Camposampiero, in provincia di Padova: Giulia ha dato alla luce tre gemelli, frutto di una gravidanza spontanea: si registra una trigemina ogni 240mila casi. I piccoli, Alessandro, Leonardo e Nicolò, stanno bene e presto torneranno a casa con la loro mamma: "Nonostante la tensione e la paura, sono riuscita a superare il Parto cesareo con serenità".Continua a leggere

Giulia mamma record - tre gemelli a 22 anni : come lei solo un caso ogni 240mila : I tre gemellini da record sono venuti al mondo lunedì, uno dopo l'altro, all'ora di pranzo: a partire dalle 13.11 nel giro di soli tre minuti. Così la famiglia, residente a Villa del Conte, da due ...

Giulia De Lellis sulla Ferragni : 'È una mamma strafiga ma non comprerei la sua acqua' : Giulia De Lellis è la nuova Chiara Ferragni? E' questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche mese, e più precisamente da quando ci si è resi conto del successo inarrestabile della romana. Ad un giornalista di Libero che la paragonava alla più popolare fashion blogger, la ventenne ha confessato cosa pensa realmente di lei: l'influencer apprezza la collega sia come madre che come imprenditrice, ma non approva la ...

Gf Vip - l'incontro tra Monte e la mamma di Giulia : "Ti chiedo di rispettarla" : Grandi colpi di scena durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip : incontri e scontri sono stati l'ingrediente principale della diretta, durante la quale Francesco Monte ha incontrato la mamma ...

Mattino Cinque - la mamma della Salemi : “Avrei voluto incontrare Giulia - non Monte” : Ieri sera, Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è stata protagonista di un confronto abbastanza acceso con Francesco Monte. La donna ha consigliato alla coppia di non stare sempre attaccati e di viversi l’esperienza. L’ultima domanda, però, è stata: “Sei veramente innamorato di mia figlia?” La risposta di Monte, però, non è stata abbastanza soddisfacente. Subito dopo Giulia è scoppiata in lacrime perché avrebbe voluto ...

La mamma di Giulia Salemi rimprovera Monte al Gf Vip : “Ti chiedo di rispettarla” : Fariba, la mamma di Giulia Salemi, al Gf Vip 2018 per rimproverare Francesco Monte Nella quarta puntata del Gf Vip 2018 hanno pensato (male?) di fare le presentazioni in famiglia: Fariba, la mamma di Giulia Salemi, ha conosciuto Francesco Monte. E lo ha rimproverato sul comportamento con sua figlia! Chi ha seguito l’ultima settimana ha […] L'articolo La mamma di Giulia Salemi rimprovera Monte al Gf Vip: “Ti chiedo di ...

FRANCESCO MONTE/ Tranquillizza la mamma di Giulia Salemi : "Non la amo - è una conoscenza" (Grande Fratello Vip) : FRANCESCO MONTE: nuove tensioni con Giulia Salemi. Il continuo tira e molla tra i due concorrenti rischia di stufare i fan del reality (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:05:00 GMT)

Fariba Tehrani - la mamma di Giulia Salemi/ Incontra Francesco Monte : “Rispettala” (Grande Fratello Vip) : Fariba Tehrani entra nella casa del Grande Fratello Vip: la mamma di Giulia Salemi farà una sorpresa alla figlia, che intanto ha parlato di lei anche con (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:01:00 GMT)

LE DONATELLA - Giulia E SILVIA PROVVEDI/ Mamma Monica : "Dopo Fabrizio Corona non la vedevo ridere da tre anni” : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle saranno divise dagli editori o continueranno a giocare in coppia come un unico concorrente? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:44:00 GMT)

FARIBA TEHRANI ENTRA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP/ Mamma Giulia Salemi : confronto con Francesco Monte? : FARIBA TEHRANI ENTRA NELLA CASA del GRANDE FRATELLO Vip: la Mamma di Giulia Salemi farà una sorpresa alla figlia, che intanto ha parlato di lei anche con (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:37:00 GMT)

“Ridivento mamma”. Giulia De Lellis e la sorella Veronica su Instagram : l’annuncio social : Fiocco rosa anche se indiretto in quel di Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Damante, Giulia De Lellis, ha annunciato la lieta notizia sui suoi account Instagram. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, la giovane ha deciso di rimanere a Verona, città che ama, ma ogni volta che può raggiunge la sua Roma per stare con la famiglia. Ebbene, con tanto di nipotina Matilde in braccio, la concorrente della ...

Isola dei Famosi 2019 : la mamma di Giulia Salemi nel cast : Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione Da poche settimane è iniziato il Grande Fratello Vip. E tra i concorrenti ha fatto subito molto discutere i tanti telespettatori del reality show vip condotto da Ilary Blasi Giulia Salemi, la quale si è avvicinata molto in questi giorni all’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Francesco Monte. Tuttavia, proprio in queste ore, i due ...

“Assetati. Giulia e Francesco…”. La confessione hot di mamma Salemi. Tutto in diretta davanti a Federica Panicucci : Quello che non vedremo mai, almeno tra Giulia Salemi e Francesco Monte, è un po’ di sano sesso televisivo (quello da armadio, per intenderci). A confermarlo è Fariba, la mamma di Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip, che a Mattino 5 non ha solo detto che Andrea Iannone ha fatto la corte a Giulia. Ma scendendo nel dettaglio, Fariba ha rivelato in diretta, in modo abbastanza esplicito, che sua figlia essendo persiana non va con ...

Grande Fratello Vip - la Salemi e l’ex di Belen : la mamma di Giulia parla del flirt tra Iannone e la figlia : La mamma di Giulia Salemi parla del corteggiamento di Iannone nei confronti della figlia, ecco i retroscena della vita sentimentale della bellissima persiana della casa del Grande Fratello Vip La mamma di Giulia Salemi parla del flirt che tempo fa ci fu tra la figlia, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone. Fariba ha confessato, questa mattina in diretta a ‘Mattino ...