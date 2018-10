Giovanni Toti | “Forza Italia si rinnovi | la Lega stravince perché noi siamo snob” 

Forza Italia finita - Giovanni Toti : 'Con questi dirigenti non vinceremo mai più' : Facciamo in modo che democraticamente tutti possano esprimere la propria linea politica e scegliere i dirigenti preferiti? Ma quando mai! Discutiamo tutto in pochi, meno siamo meglio stiamo. Ragazzi, ...

Giovanni Toti e Marco Bucci : "A Genova il nuovo ponte a Natale 2019" : Per ricostruire il ponte Morandi serviranno tra 12 e 15 mesi, a seconda del tipo di demolizione e del tipo di ponte che si vuole ricostruire, un tempo che decorre a partire dal momento del dissequestro dell'infrastruttura. "Se l'Autorità Giudiziaria dispone il dissequestro, possiamo partire con la demolizione per Natale. Non ho mai detto che è facile, ma è il nostro obiettivo. Fatti i conti, potremmo avere il nuovo ponte per ...

I tormenti di Giovanni Toti. In Forza Italia volano gli stracci : Tornano alla carica gli azzurri "filo-Lega" e volano parole grosse in Forza Italia. I fautori di un centrodestra a trazione Leghista hanno il loro alfiere in Giovanni Toti che oggi si è scontrato con gli 'ortodossi' di FI che difendono la linea 'autonomista' di Silvio Berlusconi.Per il governatore della Liguria "il problema è una classe dirigente che si è sempre adagiata dietro il Cav e non ha mai saputo prendersi le ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti in trionfo nella gara a squadre! L’azzurrino si rivela decisivo per la vittoria : nella notte italiana si sono concluse le gare del Badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: ottime notizie per l’Italia, con Giovanni Toti che ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre con il Team Alpha, battendo in una palpitante finale il Team Omega per 110-106. Questa la composizione del Team Alpha: Giovanni Toti, Hasini Nusaka Ambalangodage (Sri Lanka), Maria Delcheva (Bulgaria), Jamie Gai (Stati Uniti), Ashwathi ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti in finale nella gara a squadre! Domani giocherà per l’oro : Ora possiamo dirlo, è medaglia sicura nonostante sia stato eliminato nella fase a gironi nel torneo di singolare, Giovanni Toti tiene alto il vessillo del Badminton italiano alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove è entrato in finale nella gara a squadre: il Team Alpha infatti ha sconfitto il Team Theta per 110-90 e Domani sfiderà il Team Omega, che oggi ha battuto all’ultimo punto per 110-109 il Team Zeta. L’azzurrino è stato ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia a pezzi. Giovanni Toti letale : 'Resto nel partito - se esiste ancora' : Silvio Berlusconi prova a riportare un po' di ordine in Forza Italia. Di ritorno dalla Russia, il Cavaliere convoca il comitato di presidenza del movimento azzurro. L' appuntamento è per stasera alle ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti in semifinale nella gara a squadre! : Nonostante sia stato eliminato nella fase a gironi nel torneo di singolare, Giovanni Toti tiene alto il vessillo del Badminton italiano alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove è entrato in semifinale nella gara a squadre: il Team Alpha infatti ha sconfitto il Team Gamma per 110-94 e domani sfiderà il Team Theta, che oggi ha battuto per 110-93 il Team Delta. L’azzurrino è stato impiegato in entrambi i doppi maschili, prima con il ...

Mara Carfagna : 'Giovanni Toti smetta di lamentarsi - con la stazza che ha può di certo darci una mano' : Botta e risposta tra Mara Carfagna e Giovanni Toti , che dalle colonne del Corriere della Sera di oggi mercoledì 10 ottobre aveva definito ' Forza Italia un partito che organizza convention in cui i ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti cede anche all’iberico Tomas Toledano : L’eliminazione ormai certa ha privato forse delle giuste motivazioni il nostro Giovanni Toti, che nel torneo di singolare maschile del Badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires ha ceduto nell’ultima gara del Gruppo D anche all’iberico Tomas Toledano per 13-21, 14-21 in mezz’ora di gioco. Una vittoria avrebbe significato per l’italiano il secondo posto nel raggruppamento, che non sarebbe servito per passare ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti cede al cinese Li Shifeng e dice addio ai quarti di finale : L’impresa era davvero ardua, e purtroppo il nostro Giovanni Toti non ce l’ha fatta: nel torneo di singolare maschile del Badminton alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires l’azzurrino cede nella seconda gara del Gruppo D al cinese Li Shifeng, numero 5 del seeding, con il punteggio di 14-21, 7-21 in 33 minuti di gioco e dice addio al sogno dei quarti di finale. Nell’altra gara del girone il belga Julien Carraggi, battuto ...

Badminton - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giovanni Toti batte il belga Julien Carraggi! : Prima, storica, vittoria per il Badminton italiano alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Giovanni Toti, nella prima gara del Gruppo D batte in rimonta il belga Julien Carraggi con il punteggio finale di 17-21, 21-17, 21-12 e può guardare con rinnovata fiducia al passaggio del turno. Così il tecnico Javier Gallego al sito federale: “Un debutto perfetto, Giovanni è riuscito a mettere in pratica quello che avevamo provato in ...

Giovanni Toti - L’Espresso : “Da Gavio ai petrolieri - lista dei finanziatori segreti alla fondazione del presidente Liguria” : Dai Gavio ai petrolieri, fino a Giovanni Calabrò. Mentre nel ddl Anticorruzione che arriva in questi giorni in Parlamento si prevede che le fondazioni vengano equiparate ai partiti e quindi siano rese pubbliche le donazioni, l’Espresso ha rivelato quali sono i donatori segreti della fondazione Change che fa capo al presidente della Liguria Giovanni Toti. L’ente, che rivendica “finalità divulgative”, ha raccolto 792mila ...

Esclusivo : i nomi segreti dei finanziatori di Giovanni Toti : La fondazione del governatore ha ricevuto quasi un milione in due anni. Chi sono i donatori. E quali i loro affari in Liguria Ecco chi sono gli imprenditori che danno soldi ai politici e ai partiti"

Ecco chi finanzia Giovanni Toti : La legge italiana consente di creare fondazioni, comitati o associazioni del genere per finanziare segretamente la politica. Tutto regolare, anche se per nulla trasparente. I documenti inediti ...