Ginnastica | Mondiali 2018 | quando gareggia l’Italia? Date | programma | orari e tv | come

Ginnastica - Mondiali 2018 : tutte le stelle a Doha. Da Biles a Mustafina - da Hurd a Murakami : Ormai è tutto pronto a Doha (Qatar) dove dal 25 ottobre al 3 novembre si disputeranno i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Incomincia la marcia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, le tre squadre che saliranno sul podio staccheranno direttamente il pass per la rassegna a cinque cerchi mentre tutte le altre formazioni saranno rimandate alla prossima rassegna iridata. Si preannuncia grande spettacolo all’Aspire Dome, per la prima volta la ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : buona prova podio dell’Italia - le dichiarazioni delle azzurre. Sabato in gara! : L’Italia è scesa in pedana per la prova podio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che scatteranno giovedì 25 ottobre (ma le donne saranno impegnate nel weekend, la nostra Nazionale disputerà le qualifiche nella giornata di Sabato). Buone sensazioni per le azzurre che si sono cimentate sugli attrezzi dell’Aspire Dome di Doha (Qatar), Lara Mori e compagne hanno avuto modo di testare le varie attrezzature e di fare un punto della ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare maschili. Uchimura la stella - parata di Campioni per le medaglie : Il Campione Olimpico, del Mondo e d'Europa vorrà continuare il proprio dominio. Premono forte il turco Ibrahim Colak, il britannico Courtney Tulloch, i russi Denis Ablazin e Nikita Nagornyy, il ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare maschili. Uchimura la stella - parata di Campioni per le medaglie : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al maschile verranno assegnati otto titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. GARA A SQUADRE: Si torna a gareggiare dopo tre anni nel team event, come sempre tutto dovrebbe risolversi con un pirotecnico duello tra Giappone e Cina ma questa volta anche la Russia potrà dire la sua. CONCORSO ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - corpo libero. Simone Biles imbattibile - Lara Mori ci può provare : quante pretendenti! : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio al corpo libero. Tutte contro Simone Biles che non perde su questo attrezzo da quando è diventata senior, semplicemente non sbaglia mai e per trovare la sua unica caduta in gara bisogna risalire ai Campionati ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - trave. Sfida Biles-Wevers - lotteria totale sui 10 cm : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio alla trave. Siamo di fronte alla solita lotteria, l’attrezzo più imprevedibile dove l’errore è sempre dietro l’angolo e dove i pronostici della vigilia possono essere sovvertiti da un momento ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - parallele. Nina Derwael favorita - Mustafina vuole la magia : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio alle parallele asimmetriche. Nina Derwael è la favorita d’obbligo. La belga si è sempre distinta per la sua proverbiale eleganza, per la precisione della propria esecuzione, per l’unicità e la ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - volteggio. Biles per il primo trionfo? Chusovitina infinita - battaglia equilibrata : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio al volteggio. Nessuna ragazza salita sul podio dodici mesi fa a Montreal sarà presente in questa occasione (Paseka, Carey, Steingruber sono out per infortunio o scelta tecnica). La russa e la svizzera erano ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - all-around. Simone Biles per la leggenda! Che lotta per l’argento : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio al concorso generale individuale (all-around). Simone Biles si presenta per entrare definitivamente nella leggenda della Polvere di Magnesio. La Reginetta indiscussa di questo sport ha conquistato tre titoli ...

Mondiali Ginnastica - 12 azzurri in gara : ANSA, - ROMA, 23 OTT - Saranno dodici gli atleti azzurri che da giovedì difenderanno i colori dell'Italia ai campionati del Mondo di Ginnastica artistica in programma a Doha, Qatar, dal 25 ottobre al ...

Mondiali Ginnastica - 12 azzurri in gara : ANSA, - ROMA, 23 OTT - Saranno dodici gli atleti azzurri che da giovedì difenderanno i colori dell'Italia ai campionati del Mondo di Ginnastica artistica in programma a Doha, Qatar, dal 25 ottobre al 3 novembre. Sono più di 500 gli atleti di 77 nazioni che si ritroveranno sulle sponde del Golfo Persico per conquistare otto ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Martina Basile e Caterina Cereghetti - gioventù al potere per il debutto iridato : Caterina Cereghetti e Martina Basile sono le portacolori più giovani dell’Italia che si appresta a disputare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, oltre all’esperienza di Lara Mori e Martina Rizzelli, si affida anche alla freschezza di queste due ragazze che hanno disputato un’ottima annata e che hanno vestito il body azzurro in tutte le occasioni ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Lara Mori - la capitana dell’Italia. La grinta della trascinatrice sognando le finali : Quattro partecipazioni consecutive ai Mondiali. Basta citare questo numero per legittimare l’investitura di Lara Mori a capitana dell’Italia che parteciperà all’imminente rassegna iridata in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La toscana sarà il faro delle azzurre in Medio Oriente, spetterà a lei il compito di trascinare la squadra e di guidarla verso un risultato onorevole, l’accesso alla finale nel ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Martina Rizzelli - il grande ritorno in azzurro. La veterana olimpica per un tocco di classe : Martina Rizzelli e il grande ritorno in Nazionale. A due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016, la comasca torna a rivestire il body azzurro ed è pronta per affrontare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La 20enne è reduce da due stagioni complicate a causa di alcuni problemi fisici che l’hanno notevolmente limitata e che spesso le hanno impedito di scendere in ...