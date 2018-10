Gianni Sperti e Uomini e donne | clamorosa indiscrezione sullo storico opinonista

ANGELA - UOMINI E DONNE / Gianni Sperti furioso con la dama : "Si è comportata come una stro*za" (Trono Over) : ANGELA è una delle dame più discusse della nuova edizione del Trono Over di UOMINI e DONNE. Continuano gli scontri con Gianni Sperti in studio, ecco perché(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:05:00 GMT)

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi / Uomini e donne - Gianni Sperti contro l'ex tronista : "Hai sbagliato!" : Ospiti di Uomini e donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi fanno il punto sulla loro storia d'amore dopo Temptation Island Vip. Il confronto con Nicolò Ferrari.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Uomini e Donne - Sossio Aruta : “Gianni Sperti? Un gran maleducato!” : Sossio Aruta di Uomini e Donne dice la sua su Gianni Sperti Sossio Aruta è stato uno dei primi personaggi a partecipare al debutto di Temptation Island Vip. La sua esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi, tant’è che dal programma è uscito da single e non più fidanzato con quella che era la sua compagna, Ursula. L’ex cavaliere del trono over del parterre maschile, dopo la fine del programma, è stato duramente attaccato, ...

La svolta hot di Gianni Sperti : nudo su Instagram : Gianni Sperti conquista tutti su Instagram con una svolta hot inaspettata. L’opinionista di Uomini e Donne sui social è una vera star e il suo profilo conta quasi 900 mila follower. Su Instagram, Sperti condivide i momenti più belli della sua giornata e racconta la vita lontano dalle telecamere, fra l’affetto per la nipote, il legame con la madre e la complicità con la collega Tina Cipollari. L’ultimo scatto pubblicato però è ...

Gianni Sperti sveste i panni di opinionista e si mostra nudo sui social (FOTO) : Così non l’avevamo mai visto. Gianni Sperti sveste i panni di opinionista di ‘Uomini e donne’ e si improvvisa ‘fauno’ in mezzo al bosco. Nella serata di ieri, infatti, il ballerino si è immortalato... L'articolo Gianni Sperti sveste i panni di opinionista e si mostra nudo sui social (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - frecciatina di Gianni Sperti a Mara Fasone : “Questa foto parla da sola” : Che Mara Fasone non abbia vita facile a Uomini e Donne si è capito sin da subito. Ed è altrettanto chiaro che Gianni Sperti, l’opinionista storico del programma, non nutra una grande simpatia nei confronti della bella tronista siciliana. Lo dimostra a ogni puntata del trono classico, dove non manca di rimproverare Mara per i suoi atteggiamenti. E lei, alle critiche dell’opinionista ha sempre risposto duramente in più occasioni, ...

Uomini e Donne : Gianni Sperti lancia una frecciatina a Mara Fasone sui social : Uomini e Donne, Gianni Sperti ancora contro Mara Fasone: la frecciatina sui social Che Gianni Sperti non nutra una particolare simpatia nei confronti della tronista Mara Fasone si è chiaramente visto nelle ultime puntate di Uomini e Donne. L’opinionista di Maria De Filippi, nelle recenti puntate del Trono Classico, ha infatti chiaramente affermato di non […] L'articolo Uomini e Donne: Gianni Sperti lancia una frecciatina a Mara ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17 ottobre 2018 : la Segnalazione di Gianni Sperti su Mara! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17-10-2018: i genitori di Mara vedono l’ex della figlia! Per Tina, Lorenzo e Giulia sono complici! Anticipazioni Uomini e Donne: Tina crede che tra Giulia e Lorenzo vi sia una sorta di accordo! Gianni segnala a Maria che i genitori di Mara, quando vengono nella Capitale, sono soliti incontrare l’ex della figlia! Luigi e la bella complicità con Irene! Teresa litiga con ...

Uomini e Donne - Gianni Sperti smaschera Mara Fasone : la segnalazione : Da quando si è seduta sul trono, Mara Fasone non ha avuto vita facile a Uomini e Donne. È una delle protagoniste di questa stagione del trono classico, insieme a Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ma in pratica sin da subito ha dovuto fare i conti con le critiche di pubblico e opinionisti. Eppure nel video di presentazione aveva commosso tutti con la sua storia difficile. Non appena ha avuto modo di conoscere i suoi ...