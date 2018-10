giallo sulle pensioni Moody' s | legge Fornero sospesa solo un anno

Fabrizio Corona/ Il giallo sulle minacce via Instagram : “Tra poco uscirà la verità e pagherai - non avrò pietà” : Fabrizio Corona e il giallo sulle minacce via Instagram: “Tra poco uscirà la verità e pagherai, non avrò pietà”. Le ultime notizie sull'ex re dei paparazzi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:59:00 GMT)

Decreto Genova - giallo sulle coperture : Scontro tra Palazzo Chigi e Mef sulla mancanza di coperture economiche per il Decreto Genova in stallo da giorni a dispetto delle urgenze delle misure. Quella di ieri è stata infatti una giornata di ...

Legionella in Lombardia : epidemia unica al mondo/ “Zona molto ampia” - contagi in calo ma è giallo sulle cause : Legionella in Lombardia: epidemia unica al mondo. esperti evidenziano zona molto vasta in cui si sono registrati gli ultimi casi. Diminuiscono i contagi ma è giallo sulle cause.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:31:00 GMT)

Supermercato evacuato in Italia : malore per 14 persone. È giallo sulle cause : Doveva essere un mercoledì sera tranquillo quello di giorno 5 settembre. Qualcosa, però, non deve essere andato secondo i piani in un Supermercato Italiano. In uno dei tanti Carrefour notturni – aperti 24 ore su 24 – del Bel Paese, infatti, si è rischiato grosso. Precisamente in Lombardia, a Mantova, dove un gruppo di persone si è visto costretto a chiamare i soccorsi. L’episodio è successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno ...