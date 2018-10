Ghali In Tour | su Real Time alle 21 le immagini esclusive del concerto di Torino

Ghali - al via il primo tour nei palazzetti : ecco la scaletta degli show : Wow! The post Ghali, al via il primo tour nei palazzetti: ecco la scaletta degli show appeared first on News Mtv Italia.

Ghali - prima tappa del tour : «La mia musica unisce» : Ghali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourGhali in tourUna storia, come una favola, che ha inizio in Tunisia e che prosegue a Milano. Un bambino che nasce venticinque anni fa e che, da piccolo, gioca con le ombre sul muro, con quel simbolo della mano con le dita unite ...

Ghali - TOUR NEI PALASPORT/ Le 12 date : “La storia di un ragazzo che dai palazzi arriva ai palazzetti!” : Dodici palazzetti ospiteranno GHALI e il suo TOUR a partire dal prossimo 18 ottobre e i fan sono già pronti per "lo show urban fantasy". Il rapper si racconta ai fan.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:59:00 GMT)

Ghali in tour nei Palasport/ Le dodici date : "nella mia testa c'è l'immagine della mamma" : dodici palazzetti ospiteranno Ghali e il suo tour a partire dal prossimo 18 ottobre e i fan sono già pronti per "lo show urban fantasy". Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:30:00 GMT)

Ghali in tour nei Palasport/ Le dodici date : "È dura avere tanto di fianco a chi non ha" : dodici palazzetti ospiteranno Ghali e il suo tour a partire dal prossimo 18 ottobre e i fan sono già pronti per "lo show urban fantasy". Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Ghali IN TOUR NEI PALASPORT/ Dodici date dal 18 ottobre : "I miei concerti sono sinonimo di integrazione" : Dodici palazzetti ospiteranno GHALI e il suo TOUR a partire dal prossimo 18 ottobre e i fan sono già pronti per "lo show urban fantasy". Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:02:00 GMT)

Ghali : 'Sto preparando un tour che vi lascerà a bocca aperta' : «Sto preparando un tour che vi lascerà a bocca aperta». Queste le parole di Ghali che il 18 ottobre partirà con il suo show atteso in dodici palasport italiani, a partire dalla data zero al Palabam di ...

Ghali in tour nei palasport/ Dodici date per il suo "show urban fantasy" : Dodici palazzetti ospiteranno Ghali e il suo tour a partire dal prossimo 18 ottobre e i fan sono già pronti per "lo show urban fantasy". Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 10:33:00 GMT)

Annunciata la data zero del tour di Ghali : info biglietti in prevendita : La data zero del tour di Ghali è finalmente ufficiale. L'artista è pronto ad aprire la lunga serie di concerti che lo attendono a partire dalle prossime settimane con uno spettacolo al Pala Bam di Mantova, per il quale sono aperte le prevendite a partire dalle 11 del 31 agosto. La consegna dei biglietti in prevendita seguirà i metodi abituali. Rimane aperta la possibilità della consegna tramite Corriere Espresso, quindi la nuova ...