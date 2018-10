GF Vip | Maria Monsè choc sul figlio di Lory Del Santo

GF Vip. Maria Monsè attacca la Marchesa : “Ringrazia Lory Del Santo che dopo la disgrazia si era ritirata altrimenti non eri qui”. Guarda il VIDEO : Ieri pomeriggio Maria Monsè ha mandato su tutte le furie Daniela Del Secco, dopo averle detto che non è una vera nobile. La Marchesa ha anche chiesto ai suoi legali di procedere. Poco dopo... L'articolo GF VIP. Maria Monsè attacca la Marchesa: “Ringrazia Lory Del Santo che dopo la disgrazia si era ritirata altrimenti non eri qui”. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF Vip 2018 - 3 nuovi concorrenti questa sera : Cecchi Paone - Ela Weber e Maria Monsè : questa sera su Canale 5, andra' in onda una nuova puntata del reality show del Grande Fratello Vip 2018 [VIDEO] condotto da Ilary Blasi. Tuttavia, quest'anno il cast scelto dagli autori del programma non ha portato ad ottenere i risultati sperati: infatti, rispetto all'edizione dell'anno scorso gli ascolti sono nettamente più bassi. Proprio per questo motivo gli autori del Grande Fratello hanno pensato di mettere all'interno della casa più ...

