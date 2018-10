Gf Vip | doccia fredda per Jane | Elia fa un passo indietro | il confronto è amarissimo

Grande Fratello Vip - regista da bollino rosso : la doccia di Silvia Provvedi che fa impazzire tutti : È tempo di doccia per Silvia Provvedi e i registi del Grande Fratello Vip non potevano perdersi questa ghiotta prelibatezza di prima mattina. Con le telecamere puntate, la mora del duo Le Donatella ha ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi in doccia. 'Ripresa da ogni angolazione' - roba hard in diretta : Doccia corale per gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip . In giardino, infatti, Walter Nudo , Fabio Basile e Giulia Provvedi sono stati inquadrati dalle telecamere presenti mentre si ...

JANE ALEXANDER/ Doccia hot - la regia ferma le telecamere sul lato b (Grande Fratello Vip) : JANE ALEXANDER, la donna ha dimostrato un carattere forte e una grande voglia di lascirsi un passato difficile alle spalle. Ha parlato molto con gli altri inquilini. (Grande Fratello Vip) noadsense(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:06:00 GMT)

SILVIA E GIULIA PROVVEDI - LE DONATELLA/ Video : figlio per Silvia - doccia hot per Giulia (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, Silvia e Giulia PROVVEDI: le gemelle sembrano essersi spente, cosa è successo? Perché non riescono ad essere più protagoniste nella casa? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:37:00 GMT)

Gf Vip in fiamme! Giulia Provvedi fa la doccia e… Pubblico svenuto. Il video : Sta bene Giulia Provvedi al “Grande Fratello Vip” che per la showgirl si sta rivelando “quasi” una terapia. Dopo la fine della tormentata storia d’amore con Fabrizio Corona, la mora delle Donatella aveva bisogno di staccare da tutto per ritrovare se stessa. “A me sta servendo molto. Ho il tempo di analizzarmi, di pensare… Io avevo questa necessità, sto rifiorendo. Il bello di questo programma è che non puoi che ...

Nudo - nella doccia. Temptation Vip : la foto (scandalo) di Ivan Gonzalez : Ivan Gonzalez è uno dei protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip e come per tutti i personaggi chiacchierati dei reality, anche sul suo conto circolano diversi rumor. Nel reality show delle tentazioni Ivan sta facendo perdere la testa a Valeria Marini, che partecipa a Temptation insieme al fidanzato Patrick Baldassari, e la bellissima bionda non rifiuta affatto le sue attenzioni. Eppure, in queste ore, sono venute fuori ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta prima puntata : doccia sexy per Francesco Monte e Giulia Salemi in costume da bagno : Procede senza intoppi la prima puntata del Grande Fratello Vip 2018 . Ilary Blasi sfoggia un nuovo look fasciata da un abito nero con uno scollo vertiginoso e un taglio biondo platino. In long bob ...