Genova | prima consegna delle case agli sfollati Spuntano due nuovi reperti cruciali per

Quel che resta del ponte Morandi sarà abbattuto prima di Natale - dice il sindaco di Genova : "Bisogna cominciare a lavorare sul ponte per tirarlo giù prima di Natale". Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, ha parlato delle tempistiche per l’abbattimento definitivo del ponte Morandi. “Se cominciamo prima di Natale a demolirlo abbiamo veramente delle grosse possibilità di avere un nuovo ponte a Natale 2019". Leggi anche: Punto per punto, cosa prevede il ...

Il primo tentativo di vendita dell'impianto si è concluso con un nulla di fatto. Ora si procederà a una nuova asta con prezzo ribassato del 10%.

Stadio Genova : no alla prima asta - la Samp ripensa al mare : Le due società genovesi, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, davanti a questo primo atto ufficiale dell'asta rimarranno alla finestra. Non è dato sapere se veramente altre società terze abbiano ...

Toti : "Ricostruire il centrodestra". Riportare Genova come prima del crollo? Si stimano 500 milioni : "Gli occhi del mondo - ha aggiunto - sono su quel ponte. Dalla capacità di lavorare insieme, dalla capacità di dare risposte si saggerà se l'Italia è entrata in un'epoca diversa o se siamo alla ...

Italia Tattoo Convention - a Genova la prima tappa del tour : Genova " Tre giorni di gare, tatuaggi in loco e didattica sul mondo del Tattoo. Al via da venerdì 5 a domenica 7 ottobre all' RDS Stadium di Genova la prima tappa dell' Italia Tattoo Convention . Tatuatori da tutta Europa saranno presenti per l'occasione, in una ...

A Genova prima manifestazione dopo il crollo del Ponte Morandi : "La pazienza è finita" : In piazza l'8 ottobre la comunità della Val Polcevera per chiedere provvedimenti contro una situazione ormai considerata...

Crollo Ponte Genova - Cozzi : “Non è esclusa la demolizione prima di 60 giorni” : “I tempi della demolizione non dipendono dalla procura. Ci sono i periti nominati dal gip che dovranno fare i loro accertamenti e non e’ detto che non si possa poi procedere alla demolizione anche prima della scadenza dei 60 giorni. Certo, c’è anche il problema che non e’ ancora stato presentato un piano da chi ha le competenze”. Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, parlando dei tempi ...

Ultimo Video Ponte Morandi Genova prima del Crollo – VIDEO : Ultimo VIDEO – Tragedia Crollo Ponte Morandi a Genova: ecco il del viadotto pochi attimi prima del disastro Ponte Morandi Genova VIDEO: Ecco le ultime immagini divulgate pochissimi istanti fa del Ponte Morandi (dalle ore 11,32.25.alle ore 11,36.35, momento in cui la telecamera è andata in black out) riprese dalle telecamere di Autostrade. L'articolo Ultimo VIDEO Ponte Morandi Genova prima del Crollo – VIDEO proviene da Serie A News ...

Crollo del ponte Morandi a Genova : ecco il VIDEO del viadotto pochi istanti prima della tragedia : La Questura di Genova ha diffuso questa mattina le immagini del ponte Morandi poco prima del Crollo, riprese dalle telecamere di Autostrade. Il VIDEO va dalle 11.32 alle 11.36 dello scorso 14 agosto: si vedono auto e camion, che viaggiano in entrambi i sensi di marcia sul viadotto, sotto la pioggia, così intensa da limitare la visibilità. Le nuove immagini sono state diffuse a seguito delle polemiche sulla possibile manomissione del VIDEO ...

Salone Nautico di Genova – Repower presenta la prima imbarcazione full electric : Repower presenta oggi la sua prima imbarcazione “full electric” al Salone Nautico di Genova. Repower sceglie la 58a edizione del Salone per raccontare il proprio approccio alla mobilità elettrica e svelare in anteprima la sua barca full electric Da oggi Repower sarà presente alla 58° edizione del Salone Nautico di Genova la sua ultima creazione, una delle prime barche nate “full electric”. è l’evoluzione cabinata di una imbarcazione ...

Genova - imbarcata la prima turbina dallo stabilimento Ansaldo Energia : Genova - Giornata storica per la città. Oggi è stata imbarcata la prima turbina dallo stabilimento di Ansaldo Energia di Cornigliano, inaugurato nel giugno 2017 per eseguire l'assemblaggio finale ...

Tecnologia spaziale - Giorgetti : “Se fossimo arrivati prima non avremmo pianto 43 morti” a Genova : “Qualcuno pensa che lo spazio non c’entri con la vita quotidiana invece la ricerca è l’innovazione alla fine si traducono in qualcosa di concreto nella vita di ognuno di noi. L’ultimo esempio è legato purtroppo alla triste vicenda di Genova. La concreta possibilità di avere applicazioni che si sono sperimentate in questo settore per fini di sicurezza e tutela delle infrastrutture critiche. Magari se fossimo arrivati prima ...

Pd, Martina: "Il congresso si farà". Ultime notizie, segretario a Genova annuncia: "Primarie a gennaio 2019" e smentisce lo scioglimento e la rinascita del partito

Genova - un mese fa il crollo del Ponte Morandi. Toti : "Giustizia la prima cosa" : La città ricorda la tragedia. Il padre di una delle 43 vittime: "Vogliamo la verità". L'inchiesta, la demolizione, la ricostruzione Genova un mese dopo. Il videoracconto di una città spezzata che ...