Genova | è morto don Federico Rebora | era l’altra metà di don Andrea Gallo

Genova - 36enne trovato morto in casa. Forse colpa della cocaina “tagliata” male : La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato e ha disposto l'autopsia sul corpo del 36enne. .Continua a leggere

Genova - incidente in A26 : auto prende fuoco in galleria - morto carbonizzato il conducente : incidente mortale la scorsa notte a Genova in A26, tra Masone e Voltri in direzione Sud, all'interno della galleria Pietro Grosso. Il conducente di un’automobile, una Suzuki Vitara, ha perso il controllo per cause ancora da accertare e dopo avere sbattuto più volte contro i muri ha preso fuoco.Continua a leggere

Genova - schianto frontale : morto motociclista 25enne/ Ultime notizie - da chiarire la dinamica dell'incidente : Genova, schianto frontale: morto motociclista 25enne. Ultime notizie Sestri Ponente, da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto all'alba di oggi.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 08:24:00 GMT)

Incendio in abitazione Genova - un morto e 9 intossicati : Incendio nella notte in un palazzo di via Piantelli, a Genova, nel quartiere di Marassi. Nel rogo ha perso la vita una persona. Secondo le prime informazioni dovrebbe trattarsi di una donna di circa 70 anni. Il rogo è divampato intorno alle 2. Alcuni residenti dell'edificio sono rimasti intossicati: in osservazione all'ospedale Galliera tre persone di 94, 91 e 89 anni. I tre anziani sono in via di dimissione. Nelle ...

Appartamento in fiamme a Genova : 1 morto e 11 intossicati : Genova, 22 ago., askanews, - E' di un morto e 11 intossicati il bilancio di un violento incendio divampato nella notte in un Appartamento di via Piantelli a Genova. A perdere le vita è stata una donna ...

Genova. Crollo del ponte Morandi 43 vittime : morto Marian Rosca : Si aggiorna ancora il bilancio delle vittime della tragedia di Genova. Sono ora 43 i morti causati dal Crollo del

“È morto” - Genova : sale a 43 il numero delle vittime. Chi era Mirian : La tragedia del ponte Morandi crollato a Genova continua senza sosta. Purtroppo sale ancora il numero delle vittime: siamo a 43. Infatti è morto in ospedale, dove era ricoverato in gravissime condizioni, Marian Rosca, il camionista di origini romene che in un primo momento era stato segnalato tra i deceduti. L’uomo in realtà era stato estratto ancora vivo. “Sono la sorella di Marian Rosca. Marian è in ospedale ed è tenuto in ...

Crollo Ponte Morandi - Il padre di Giovanni Battiloro - morto a Genova : “Mio figlio è stato ammazzato” : In occasione dei funerali di Giovanni Battiloro, uno dei ragazzi di Torre del Greco morti a causa del Crollo del Ponte Morandi, a Genova, il padre Roberto lancia una dura accusa: "Mio figlio non è morto, è stato ucciso perché lo stato non ha tutelato i suoi cittadini". Per Giovanni niente funerali di stato, ma esequie nel suo paese natale.Continua a leggere

Genova - Luigi Matti Altadonna morto a 35 anni sul ponte crollato : Luigi Matti Altadonna aveva 35 anni e ieri Mattina, poco prima di mezzogiorno, stava percorrendo il tratto del viadotto della A10 quando è precipitato nel vuoto insieme al ponte Morandi. Al momento ...

Juan - lo chef cileno che viveva a Genova da 30 anni : è morto sul ponte crollato insieme alla moglie e all'amico : Più di trent'anni fa hanno scelto di vivere in Italia e a Genova. Ieri mattina sul ponte Morandi, tra i simboli della città, hanno perso la vita. Tra le vittime del crollo ci sono anche una coppia di ...

Andrea Cerulli morto a Genova. Portuale Culmv - papà e tifoso del Genoa che andava a lavoro : Andrea Cerulli aveva 47 anni: è una delle vittime accertate nel crollo del ponte Morandi a Genova . Portuale della Culmv, il 14 agosto stava andando verso Voltri, per il suo turno di scarico. I ...