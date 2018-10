Genoa | Bessa | ' Il gol alla Juve? Merito di Pecchia Con l' Udinese gara a rischio'

Genoa : Bessa da brividi - dedica il gol alla mamma che ha sconfitto un tumore : dedica il gol alla mamma guarita dal tumore Daniel Bessa , l’autore dell’1-1 del Genoa contro la Juventus. “Ieri era il giorno internazionale del cancro al seno, sei anni fa mia mamma l’ha sconfitto e oggi era qui – ha detto il giocatore rossoblù ai microfoni di Sky -. Dedico a lei la rete”. Quella di questa sera è stata la quarta rete in serie A del brasiliano naturalizzato italiano. “I bianconeri ...

Juventus- Genoa 1-1 - le pagelle : Bonucci zavorrato - Pjanic al risparmio; Bessa è perfetto E il Napoli va a meno quattro : Al di là del pasticcio difensivo, quando stacchi la spina non sempre ti salva la super-panchina. Lezione utile per Allegri. Juric, ri-debutto da sogno

La Juve si ferma col Genoa dopo otto vittorie : Bessa agguanta Cristiano Ronaldo Ora Udinese-Napoli : live 0-2 : Bianconeri in vantaggio con una rete di rapina del portoghese (la 400ª nei 5 grandi campionati, record) e raggiunti al 67’ dopo una disattenzione

Juventus- Genoa - le pagelle : Bonucci si perde Bessa - Mandzukic non brilla : Szczesny 5,5 - Spettatore fino a inizio ripresa, prima neutralizza un destro da fuori velenosissimo di Piatek, poi viene colpito e affondato dalla capocciata di Bessa . Forse poteva azzardare l'uscita. ...

Genoa - Juric : 'Bravi e fortunati con la Juve. Bessa non sa quanto è forte' : Un punto sul campo della Juve per Ivan Juric al ritorno sulla panchina del Genoa. Così l'allenatore ha parlato a Sky Sport dopo la partita con i bianconeri: 'Sapevo che potevamo fare bene, ma per pareggiare qui devi anche essere fortunato e così è stato. Abbiamo comunque fatto due buone settimane di allenamento, ho ...