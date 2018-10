Gas auto | fine di un mito ecologista | inquina come diesel e benzina

Gas auto sotto accusa : inquina come benzina e diesel : ROMA - C'era una volta l'idea che il parco circolante alimentato a gas fosse meno inquinante degli altri che utilizzano carburanti fossili. Sbagliato. Secondo un nuovo rapporto, l'uso del gas fossile ...

Confartigianato Marche - l'autotrasporto rischia di esplodere : Gasolio alle stelle : ... denuncia la continua crescita del prezzo del gasolio che sta mettendo in ginocchio l'economia trasportistica. Non solo ma c'è il rischio, se non […]

Gasdotto Tap - il ministro Costa : “Per ora si deve fare. Blocco lavori? Servono novità tecniche non emerse in iter autorizzativo” : Al momento la Tap “si deve fare”. Salvo che il sindaco di Melendugno, Marco Potì, convocato in queste ore, non porti dei documenti al ministro dell’Ambiente in grado di ribaltare completamente la valutazione. Lo ha spiegato il titolare Sergio Costa nel corso di un forum su Repubblica Tv: “La Tap è tutta già autorizzata, tanto è vero che i lavori sono già iniziati – ha spiegato – Per bloccare i lavori devi ...

Gasdotto Tap - comitati del ‘no’ traditi dal M5S : “Errori nelle autorizzazioni - si blocchi” : I 'No Tap' si sentono dimenticati dal M5S. La ministra per il Sud Barbara Lezzi ha spiegato che interrompere la realizzazione dell'opera adesso avrebbe costi troppo elevati. Atteso per domani il parere finale del ministero dell'Ambiente sul cantiere del Gasdotto in Salento.Continua a leggere

Fiat - storico scacco al diesel : per la prima volta le auto a benzina costano meno di quelle a Gasolio [FOTO] : Per la prima volta in assoluto una casa automobilistica propone le vetture diesel a un costo inferiore rispetto alle vetture benzina dello stesso modello Un mese di ottobre ricco di novità per la pronta consegna Fiat, infatti gli italiani avranno la possibilità di mettersi al volante di una Fiat Tipo 1.3 Multijet da 95 CV a 11.900 euro nella versione a 4 porte, 12.900 euro per la 5 porte e 14.150 euro per la Station Wagon. Inoltre, vi è un ...

Scontro auto-moto ad Antona : gravi due motociclisti. Intervenuto PeGaso : Massa - Uno Scontro auto-moto e due motociclisti sono finiti in ospedale in codice rosso. È successo questo pomeriggio, sabato 29 settembre, ad Antona nei pressi del cimitero della frazione montana ...

Jesi - donna di 60 anni si uccide con il Gas di scarico della sua auto in garage : Si è tolta la vita collegando un tubo a quello di scappamento della sua auto e facendolo passare poi dal finestrino fino all'interno dell'abitacolo, con la macchina accesa. È morta così una donna di ...

Autorità energia : da ottobre aumentano tariffe luce +7 - 6% e Gas +6 - 1% : Nuovo aumento delle tariffe per l'elettricità e il gas. Dal primo ottobre, infatti, secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'energia, la luce costerà il 7,6% in più, pari a 32 euro all'anno,, ...

Clima - Greenpeace : “Dieci anni per dire addio alle auto a benzina - Gasolio e alle ibride convenzionali” : “Se l’Europa intende onorare gli impegni presi con gli accordi di Parigi per limitare l’innalzamento delle temperature medie entro il grado e mezzo, la vendita di auto a benzina, a gasolio e delle ibride convenzionali dovrà finire entro il 2028“: è quanto emerge da uno studio commissionato da Greenpeace al prestigioso istituto di ricerca tedesco DLR. Il rapporto chiarisce anche che il numero delle auto a benzina e gasolio circolanti ...

Perde il controllo dell'auto e distrugge tubo del Gas - strada chiusa : Grosseto, 16 settembre 2018 - Incidente nel cuore della notte a Roselle , tra Casalecci e il bivio della strada dei Laghi. Erano le 4 del mattino quando una ragazza ha perso il controllo della sua ...

Usa - 70 esplosioni di Gas nel Massachusetts : morto 18enne/ Ultime notizie - schiacciato nella sua auto : Massachusetts, 70 esplosioni di gas in tre città: 1 morto e 16 feriti. Video Ultime notizie, l’Fbi in campo per approfondire l'accaduto, non è esclusa la pista dolosa(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 10:26:00 GMT)

È esplosa un’autocisterna piena di Gas in Nigeria : ci sono morti e feriti : Lunedì 10 settembre è esplosa un’autocisterna piena di gas in Nigeria: sono morte delle persone e altre sono rimaste ferite. Non è chiaro però il bilancio definitivo e sulle agenzie di stampa circolano diversi numeri (Reuters parla di 35 morti, The post È esplosa un’autocisterna piena di gas in Nigeria: ci sono morti e feriti appeared first on Il Post.

