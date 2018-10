sport.tiscali

: Garcia, match speciale,sono giallorosso - Lazio - AnsaRomaLazio : Garcia, match speciale,sono giallorosso - Lazio - ansa_lazio : Garcia, match speciale,sono giallorosso: Marsiglia-Lazio, tecnico 'contro di loro spero fare sempre bene' - pccpla : RT @ansacalciosport: Garcia, match speciale,sono giallorosso. Marsiglia-Lazio, tecnico 'contro di loro spero fare sempre bene' | #ANSA http… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) ANSA, - ROMA, 24 OTT - "Per me è bello affrontare un club italiano. A differenza della Francia, in Italia citante grandi città che hanno due squadre. A Roma ero a Trigoria, quindi il mio cuore è ...