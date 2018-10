Galaxy S9 | novità in arrivo con Android 9 0 Pie

Almeno 3 novità con il Samsung Galaxy S9 post patch di ottobre : segnalazioni in Italia : Sta finalmente arrivando il momento dei Samsung Galaxy S9 no brand in commercio in Italia, Almeno per quanto riguarda la questione inerente la distribuzione dell'aggiornamento di ottobre. Dopo aver condiviso con voi alcune anticipazioni trapelate la scorsa settimana a proposito della patch in questione, grazie alle primissime apparizioni in giro per l'Europa, da oggi 23 ottobre possiamo parlare anche di distribuzione nel nostro Paese. Alcuni ...

Imperdibili 8 novità per Android 9 Pie sui Samsung Galaxy ma non prima di gennaio? : Quali saranno le novità specifiche in arrivo con Android 9 Pie sui Samsung Galaxy? A parte le macro funzioni del nuovo update, quali saranno gli specifici cambiamenti introdotti dagli sviluppatori sui dispositivi del brand sudcoreano? Alla domanda ha risposto in parte Samsung Francia e come riportato nella community SamMobile, le feature non saranno affatto poche. Non c'è dubbio sul fatto che alcune soluzioni software a bordo degli attuali ...

Quali novità per la fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 con l’aggiornamento XXU2ARI9 : Senza freni il Samsung Galaxy Note 9, che a distanza di appena 14 giorni riceve un altro aggiornamento software, portando il firmware alla versione XXU2ARI9. Trattasi di un pacchetto molto recente, con date build risalente al 14 settembre, e patch di sicurezza di questo mese (con Android 8.1 Oreo). Tante le novità di cui parla il changelog, a cui vanno chiaramente ad aggiungersi le solite correzioni di rito ed alcune altre ottimizzazioni di ...

Non si ferma più il Samsung Galaxy S8 : adesso con un’altra novità del Note 9 : Non sembra voler smettere di stupire il Samsung Galaxy S8, che, dopo aver ereditato dal Note 9 la doppia combinazione features delle AR Emoji e del Super Slow Motion (anche se, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, soprattutto per la seconda caratteristica software, è emersa una certa immaturità di implementazione, che speriamo gli ingegneri del brand asiatico possano correggere quanto prima), ha accolto anche l'arrivo del Facewidget ...

Meglio organizzati i giochi sui Samsung Galaxy dal 24 settembre : le ultime novità ufficiali : Ci sono alcune interessanti novità che dobbiamo prendere in considerazione oggi 24 settembre per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy, almeno per quanto riguarda coloro che sono soliti utilizzare i giochi scaricati. Dopo quelle relative alle app preinstallate, di cui vi ho parlato la scorsa settimana, in queste ore si registra un apprezzabile upgrade di Samsung Game Launcher, anche se non tutti al momento risultano abilitati a ...

Grosse novità per i Samsung Galaxy e le app preinstallate : aggiornamenti vari e requisiti : In tanti in questi giorni si stanno chiedendo quali Samsung Galaxy siano destinati a ricevere l'aggiornamento Android Pie, visto che alcuni modelli sembrano essere al limite, come del resto avrete notato anche da un nostro approfondimento degli ultimi giorni. Tuttavia, bisogna guardare anche alla stretta attualità dal punto di vista dell'evoluzione software, perché oltre agli upgrade sul fronte delle patch e della versione del proprio OS, ci ...

Galaxy A5 2017 si aggiorna a metà settembre 2018 : ecco le novità del firmware : Samsung Galaxy A5 2017 No Brand sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware in queste ultime ore: ecco le novità al riguardo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A5 2017 (SM-A520F) che da qualche ora l’azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per la versione No Brand, ovvero non acquistata direttamente tramite operatore telefonico.Samsung Galaxy A5 2017 si aggiorna a metà ...

Galaxy S7 si aggiorna a metà settembre 2018 : le novità del nuovo firmware : Samsung ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S7 (No Brand): ecco le principali novità in merito.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S7 SM-G930F NO Brand, ovvero non acquistato con contratto tramite operatore telefonico, della presenza di un nuovo aggiornamento.Galaxy S7 No brand si aggiorna a metà settembre 2018: ecco i dettagli del nuovo firmwareIl nuovo firmware ha ...

Galaxy S9 e S9+ si aggiornano a metà settembre 2018 : ecco le novità del firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S9 e S9+ contenenti le più recenti patch di sicurezza di settembre 2018.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S9 (SM-G960F) o di un Galaxy S9 Plus (SM-G965F) che da poche ore l’azienda coreana ha iniziato il rilascio nel nostro paese di un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono un nuovo firmware a metà ...

In arrivo novità per il Samsung Galaxy S9 : dal 13 settembre l’aggiornamento XXS2BRI1 : novità molto interessanti quelle che sono emerse proprio in queste ore per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9. Il popolarissimo top di gamma 2018, nonostante non abbia fatto registrare l'impennata di vendite che il produttore coreano aveva auspicato, continua il suo percorso dal punto di vista dello sviluppo software, al punto che da oggi 13 settembre pare sia in distribuzione l'aggiornamento di settembre. Vediamo dunque di cosa si tratta, ...

Controverse novità su tutti i Samsung Galaxy : top di gamma senza funzioni esclusive in anteprima : C'è da digerire un boccone davvero amaro: tutti i possessori di un Samsung Galaxy appartenente alla fascia dei top di gamma, per intenderci il recentissimo Note 9 ma anche S9 e i rispettivi predecessori, dovrebbero non beneficiare più di specifiche funzioni esclusive in anteprima rispetto ai modelli meno costosi. A dichiararlo è niente di meno che il presidente dell'azienda DJ Koh che mette in evidenza tutta una nuova strategia del brand per il ...

Samsung Internet beta 8.2 porta a tutti le novità viste su Galaxy Note 9 : Agli amanti delle novità e delle beta, Samsung ha riservato una nuova versione del suo browser per Android L'articolo Samsung Internet beta 8.2 porta a tutti le novità viste su Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Bixby Vision 2.4 arriva su Samsung Galaxy S8 - S8 Plus e Note 8 con molte novità : Bixby Vision si aggiorna alla versione 2.4.01.7 portando diverse novità su Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8: tra queste le traduzioni in tempo reale (Live Translation) e le modalità, che per ora includono Amazon Assistant e Adobe Scan. L'articolo Bixby Vision 2.4 arriva su Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8 con molte novità proviene da TuttoAndroid.

Storiche novità per il Samsung Galaxy S9 : prezzo inferiore ai 500 euro il 24 agosto : Lo scorcio finale del mese di agosto ci sta regalando novità molto interessanti per tutti coloro che sono interessati all'acquisto di un Samsung Galaxy S9. Come era prevedibile, e come vi abbiamo riportato pochi giorni fa su queste pagine, lo smartphone rientra tra quelli destinati a ricevere l'aggiornamento Android Pie 9.0 in anticipo rispetto ad altri e con una sorta di corsia preferenziale. Se la notizia allieta soprattutto chi ha già deciso ...