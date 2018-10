Frascati Scherma | c’è anche il campione paralimpico Sarri | «Qui perché questo è un top

Frascati Scherma : Prima storica medaglia paralimpica - Paolucci è oro a squadre agli europei : Roma – Una medaglia “costruita” in sei anni. Il Frascati Scherma applaude il primo alloro paralimpico della sua storia: è accaduto sabato nel corso dei campionati europei che si sono svolti a Terni. Nella prova a squadre della sciabola, Gianmarco Paolucci e i suoi compagni di nazionale (Marco Cima, Alberto Pellegrini e Edoardo Giordan) sono saliti sul gradino più alto del podio al termine di una gara condotta in maniera perfetta. In finale ...