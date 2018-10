Francia | Non abbiamo respinto minori verso l' Italia

SALVINI - VIMINALE DENUNCIA Francia : “MIGRANTI MINORI RESPINTI IN ITALIA”/ Claviere - “Moscovici non dice nulla” : Il caso Claviere: SALVINI DENUNCIA, "la FRANCIA respinge i migranti anche minorenni al confine, è illegale". Ultime notizie, Ministro vs Parigi: "diritti? No lezioni all'Italia"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 14:36:00 GMT)

Claviere - l’indignazione contro la Francia Non c’entra certo con i diritti umani : Adesso mandiamo la polizia alla frontiera italo-francese per… difendere i migranti? Davvero? Non so perché ma ogni giorno spunta un nuovo tema o episodio di interesse mediatico/politico che ha a che fare con i migranti, ma si evita rigorosamente il problema più grave e attuale. Ovvero l’entrata in vigore del decreto su immigrazione e sicurezza che sprofonda e declassa il sistema dell’accoglienza e che, abolendo il permesso ...

SALVINI - MIGRANTI AL CONFINE : “ITALIA NON È PIÙ PAVIDA”/ Claviere - scontro ‘bipartisan’ con Francia di Macron : Caos Italia-Francia a Claviere, MIGRANTI al CONFINE: SALVINI sbotta contro Macron, "polizia italiana a presidiare il CONFINE". Castaner "incontrerò il Ministro italiano, sì a cooperazione"(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Migranti a Claviere - braccio di ferro Italia-Francia : “Decisioni unilaterali non aiutano” : Dopo la vicenda dei respingimenti dei Migranti dalla Francia all'Italia a Claviere, il ministro dell'Interno d'oltralpe, Christophe Castaner, ha provato a smorzare i toni della polemica annunciando di voler incontrare Matteo Salvini e gli altri omologhi europei "per discutere della questione. Le decisioni unilaterali non possono farci fare passi avanti". .Continua a leggere

Migranti respinti in Francia - Castaner : «Parlerò con Salvini - senza cooperazione non c'è soluzione» : «Non c'è solzuione senza cooperazione». Il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner, ha annunciato a Le Journal du Dimanche di voler «discutere...

Migranti - Salvini smentisce la Francia su Claviere : “Non era un respingimento concordato - ora polizia al confine” : Nuovo scontro tra Matteo Salvini e la Francia. Il ministro dell’Interno smentisce la versione fornita da Parigi per il nuovo caso di sconfinamento della gendarmeria che lo stesso vicepremier aveva denunciato con un video su Facebook: “I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli immigrati nel nostro Paese. Da oggi la polizia italiana è a presidiare il confine”, ha detto Salvini riferendosi appunto all’ultimo ...

Furgone con migranti dalla Francia all'Italia - Salvini : 'Vergogna - non accettiamo scuse' : Le immagini dei migranti portati in Italia di nascosto dalla Gendarmerie della Francia rischiano di provocare un vero e proprio caso diplomatico: nonostante le giustificazioni addotte da Parigi per un episodio decisamente imbarazzante [VIDEO], il ministro dell’Interno Matteo Salvini accusa il governo transalpino, chiamando in causa anche il presidente Macron come possibile 'mandante' delle operazioni segrete al confine tra i due Paesi. “Quanto ...

Migranti - Salvini non accetta scuse di Macron su Claviere/ Italia vs Francia - 'Bardonecchia era informata' : Scontro Italia-Francia a Claviere: Salvini, 'Macron scarica i Migranti al confine? Chiarisca'. Ultime notizie, 'mistero' del furgone Gendarmerie.