Francesco Mandelli | Un film sul bullismo pensando a mia figlia quando sarà

I babysitter - una folle commedia demenziale con Diego Abatantuono e Francesco Mandelli : Un timido trentenne che sogna di diventare un importante procuratore sportivo, un gruppo scalmanato di amici che in suo onore organizza una festa a sorpresa, un party che va letteralmente fuori controllo. Sono le basi de I babysitter, commedia demenziale che ha in Francesco Mandelli, Paolo Ruffini e Diego Abatantuono i suoi interpreti principali. Il film, disponibile nel catalogo di Infinity, presenta una folle quanto imprevedibile serie di ...

Pazze di me - la trama e cast del film Su Rai Movie con Francesco Mandelli (oggi - 30 settembre 2018) : Pazze di me, il film comico in onda su Rai Movie oggi, domenica 30 settembre 2018. Nel cast: Francesco Mandelli, Loretta Goggi, Chiara Francini, alla regia Fausto Brizzi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:51:00 GMT)

