Francesco Mandelli da ‘I Soliti idioti’ a ‘Bene ma non benissimo’

gqitalia

: RT @TaxiDriversRoma: #RFF13 #RomaFF13 Sorprende piacevolmente l’esordio di #FrancescoMandelli @FrancesNonJova decisamente a suo agio nella… - AnnaQuatro : RT @TaxiDriversRoma: #RFF13 #RomaFF13 Sorprende piacevolmente l’esordio di #FrancescoMandelli @FrancesNonJova decisamente a suo agio nella… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)si allontana dalla commedia urlata per avvicinarsi a un’esperienza completamente nuova dietro la macchina da presa. Il “papà” del duo comico “Iidioti” firma la sua prima regia (in solitaria) del delicato “Bene ma non benissimo” (il titolo cita una canzone del rapper Shade, presente anche nel film), presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Alice nella città. Fullscreen01/04gira "Bene ma non benissimo"02/04 "Bene ma non benissimo"03/04 "Bene ma non benissimo"04/04 "Bene ma non benissimo"segue due adolescenti: Candida (Francesca Giordano) e Jacopo (Yan Shevchenko), uno l’opposto dell’altra in tutto. L’incontro tra i due avviene in una scuola di Torino dopo che la giovane protagonista si trasferisce al Nord con il padre disoccupato dalla Sicilia. Jacopo è mingherlino, introverso e bullizzato dai ...