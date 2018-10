Francesco De Gregori alla Festa del Cinema di Roma con un docu-film di Daniele Barraco

Francesco DE GREGORI/ “Anema e core” con la copertina di Mimmo Paladino : “Che i napoletani mi perdonino!” : FRANCESCO De GREGORI e Mimmo Paladino hanno presentato oggi la loro opera, un disco singolo con una copertina del noto scultore e pittore in esclusiva. PAOLO VITES(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Francesco De Gregori e Mimmo Paladino in Anema e Core - il nuovo progetto è una xilografia con vinile : Francesco De Gregori e Mimmo Paladino in Anema e Core: il nuovo progetto del duo inedito è in arrivo il 26 ottobre in esclusiva sui siti IBS.it e LAFELTRINELLI.it. Anema e Core è un’opera che unisce due grandi personaggi dell’arte e della cultura italiana, che nel 2018, per la prima volta, decidono di lavorare insieme per un progetto innovativo. Il risultato che ne consegue è una xilografia originale di Mimmo Paladino unita ad un vinile 10” ...

Elisa feat. Francesco De Gregori - Quelli che restano | Testo - Audio - MP3 : Canzone Elisa feat. Francesco De Gregori, Quelli che restano: Audio + Testo, video, MP3 Elisa feat. Francesco De Gregori, Quelli che restano Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Elisa feat. Francesco De Gregori è Quelli che restano: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. – Elisa […]

Francesco DE GREGORI ED ELISA - IL DUETTO/ Video e inedito : “Quelli che restano” : FRANCESCO De GREGORI ed ELISA hanno inciso un DUETTO insieme e anche filmato un apposito Videoclip, un brano nostaglico e romantico, ecco il Video in anteprima(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:49:00 GMT)

Audio e testo di Quelli che restano di Elisa feat. Francesco De Gregori - nuovo singolo prima dell’album : Il nuovo singolo di Elisa feat. Francesco De Gregori è Quelli che restano. Il Principe torna quindi a duettare con una voce femminile a 17 anni dalla prova di studio con Fiorella Mannoia, con la quale - per la prima volta - prestò la sua arte interpretativa a un brano scritto da un altro autore. Il brano guarda indietro di 20 anni e ripercorre tutti i tratti fondamentali della carriera dell'artista friulana, che un anno fa ha festeggiato ...

Quelli che restano è il nuovo singolo di Elisa con Francesco De Gregori : Finalmente svelato il nuovo singolo di Elisa con Francesco De Gregori. Il brano scelto è quello che restano, annunciato in anteprima al Tg1. Sarà quindi Il Principe il grande ospite della nuova prova di studio dell'artista di Monfalcone, prossima al rilascio del disco di inediti che sarà anticipato da Quelli che restano. Il suo nuovo corso artistico di Elisa è iniziato con Will we be strange, che ha cantato per la prima volta durante il ...

Francesco De Gregori svela un nuovo progetto : «Con Mimmo Paladino abbiamo realizzato una “edizione d’arte”» : Sono numerosi gli esempi fruttuosi di collaborazione tra arte e musica: dalla banana di Andy Warhol per i Velvet Underground alla collaborazione tra Damien Hirst e The Hours, dal Sgt. Pepper firmato Peter Blake al Ryan McGinley dell’artwork per i Sigur Ros.-- Ora tocca a due protagonisti della cultura italiana contemporanea, Mimmo Paladino e Francesco DE Gregori, mettersi insieme per offrire in un’edizione a tiratura limitata il nuovo progetto ...

Francesco De Gregori sulla moglie Alessandra : “Diventa sempre più brava” : Chi è la moglie di Francesco De Gregori? Alessandra Gobbi, detta Chicca Lavoro e vita privata vanno a braccetto per Francesco De Gregori e la moglie Alessandra Gobbi. La coppia, insieme dagli anni Settanta, condivide pure la passione per la musica. I due stanno trascorrendo l’estate 2018 in tournée, girando in lungo e in largo […] L'articolo Francesco De Gregori sulla moglie Alessandra: “Diventa sempre più brava” proviene ...