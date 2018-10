Fotografia | gli autori della Magnum raccontano il loro senso di casa e d’intimità

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) (foto © Mark Power/Photos) Ultimi giorni, a Milano, per visitare una singolare e interessante mostra fotografica dal titolo Home (presso Galvanotecnica Bugatti, via G. Bugatti 7). I fotografi, e quelli che si dedicano al reportage in particolare, hanno una? Qual è, dove sta? Sembra una domanda marginale, viceversa è centrale perché, riformulata, corrisponde al domandarsi fino a che punto e in che modo un reporter possa realmente vivere una sua dimensione privata. “Fotografare è una maniera di vivere”, affermava Henri Cartier-Bresson, dunque può sembrare che l’unico vero matrimonio per un fotografo sia quello con la sua macchina fotografica, e che l’unica suapossibile sia il mondo. Qualcosa di vero in tutto questo c’è, ma è una visione forse un po’ troppo romantica. Certo, la natura nomade e un po’ anarchica del fotografo di reportage lo rende spesso poco docile ...