Fortnite | l' incubo 2018 è qui e scopriamo tutti i dettagli di Fortnitemares

eurogamer

: Fortnite – Patch 6.20: arriva l’Incubo di Fortnitemares, la Sei Colpi e il ri-schieramento dei deltaplani… - RedBlack85 : Fortnite – Patch 6.20: arriva l’Incubo di Fortnitemares, la Sei Colpi e il ri-schieramento dei deltaplani… - Eurogamer_it : Anche #Fortnite festeggia Halloween. #Fortnitemares - VG247it : Fortnite - Patch 6.20: arriva l'Incubo di Fortnitemares, la Sei Colpi e il ri-schieramento...… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Come previsto Epic Games ha lanciato il tanto atteso evento di Halloween die ne ha parlato ino all'interno del sito ufficiale del titolo. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su: l'mares).: l'è ora disponibile e, come già sapete, contiene svariate infestazioni che colpiranno tutto l'universo di. Acquattatevi nell'ombra per ottenere una spaventosissima Vittoria reale o affrontate terrorizzanti Abietti per completare le nuove missioni settimanali. L'oscurità è giunta.Battaglia realeRead more…