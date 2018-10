Fortnite | la patch 6 20 introduce l' evento Fortnitemares | la nuova arma Sei

Fortnite : server tra poco offline per la patch 6.20 e l'arrivo di Fortnitemares : Tempo di novità per l'universo di Fortnite dato che Epic Games ha annunciato un'imminente manutenzione dei server che corrisponderà alla pubblicazione di un nuovo aggiornamento e non solo.Come sottolineato attraverso il profilo Twitter dedicato al gioco, i server andranno offline a partire dalle 10:00 di questa mattina e accoglieranno la patch 6.20 e, a quanto pare, anche Fortnitemares, l'evento a tema dedicato ad Halloween. Il tweet di Epic ...

Fortnite : il dataminig della patch v6.10 rivela novità sull'isola volante : La nuova patch di Fortnite, la v6.10, non è sfuggita alla curiosità dei dataminer, e qualche nuova informazione è stata portata a galla da codice di gioco, riporta Fortniteintel.Come possiamo vedere abbiamo qualche novità inerente a quanto sta accadendo all'isola voltante e al cubo che da mesi vagabonda per la mappa di gioco. Non sappiamo ancora cosa potrebbe accadere e a cosa potrebbe portare tutto questo, ma ora probabilmente abbiamo un ...

I dettagli della patch 6.10 di Fortnite : Quad Annientatore - i Tornei e molto altro : Come da tradizione, a pochi minuti dall'inizio della manutenzione dei server, Epic Games ha condiviso la patch note completa del nuovissimo aggiornamento di Fortnite, l'update 6.10.Al di là di tutti i cambiamenti e delle correzioni al centro delle novità dell'aggiornamento i pezzi da novanta di questo update sono indubbiamente l'introduzione del Quad Annientatore e dei Tornei, denominati Competizione Fortnite. Scopriamo qui di seguito alcuni ...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 16 ottobre - note della patch 6.10 : Epic Games ha annunciato tramite Twitter che è in arrivo l’aggiornamento 6.10 per Fortnite. A partire dalle ore 10:00 (ore italiane) di martedì 16 ottobre i server del famoso Battle Royale saranno offline. I giocatori non possono fare altro che munirsi di tanta pazienza perché tra poche ore potranno scoprire tutte le novità introdotte nel gioco. Come al solito Epic Games ha riservato tante sorprese ai propri utenti. Con la nuova patch sta per ...

Fortnite : Domina la discoteca - Lanciarazzi quadruplo e tutte le novità della patch 6.02 : Epic Games ha condiviso la patch note dell'aggiornamento 6.02 rivelando le novità principali in arrivo all'interno di Fortnite. Le introduzioni che saltano immediatamente all'occhio sono Domina la discoteca e il Lanciarazzi quadruplo.Ecco tutte le novità della patch rivelate dal sito ufficiale del gioco:Domina la discoteca (Battaglia reale)Read more…

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 10 ottobre - note della patch 6.02 : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 10 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l’aggiornamento 6.02 e con esso le note della patch, che riporteremo in questo articolo in costante aggiornamento. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Al momento gli unici dettagli che abbiamo su ...

Server di Fortnite tra poco offline : arriva la patch 6.02 : È nuovamente quasi tempo di manutenzioni per l'acclamato Fortnite e quindi non vi resta che mettervi il cuore in pace e posare il controller in vista dei Server che saranno offline nelle prossime ore.Come riportato da FortniteIntel, Epic Games ha annunciato attraverso Twitter che a partire dalle 10:00 ore italiane i Server saranno offline per l'arrivo della patch 6.02. Ecco il tweet di Epic Games:Al momento gli unici dettagli che abbiamo su ...

Fortnite : la patch 6.01 introduce la Trappola Congelante e nuove opzioni per la modalità Parco Giochi : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite ed ecco che Epic Games rende note tutte le novità della nuova patch.Nello specifico, si tratta della patch 6.01 che introduce la Trappola Congelante: "non farti congelare i piedi! Congela i tuoi nemici e fuggi via scivolando".Il nuovo oggetto può essere posizionato su pavimenti, muri o soffitti. La Trappola "viene trovata in gruppi di 3 all'interno di forzieri del tesoro, consegne di rifornimenti, ...

Fortnite : server offline per l'arrivo della patch 6.01 : Tempo di novità per Fortnite e in particolare tempo dell'arrivo della primissima patch dopo il lancio della Stagione 6. La patch 6.01 è in arrivo e in attesa di scoprirne tutte le novità, Epic Games ha organizzato una manutenzione che manderà necessariamente offline i server.Come svelato attraverso Twitter la manutenzione è già partita proprio in questi minuti e in particolare alle 9:00 e dovrebbe durare circa un'ora prima dell'introduzione di ...

Fortnite offline dalle 9 : 00 del 3 ottobre - arriva l’aggiornamento 6.01 : note della patch e novità : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 3 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l'aggiornamento 6.01. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Innanzitutto sembra che Epic Games avrebbe deciso di cambiare la roadmap di Fortnite con l'arrivo della Stagione 6. I più attenti infatti ...

Fortnite : scovati alcuni file relativi a Kevin il cubo nell'ultima patch : Con l'ultima patch, Fortnite ha ricevuto molti contenuti tra cui le inquietanti skin a tema clown. Ma non finisce qui.Come riporta Fortnite Intel, sono stati infatti aggiornati i file relativi a Kevin il cubo, che sembrano confermare la teoria dell'evento Loot Lake creata dai fan. La teoria più accreditata ipotizza che Kevin si stia dirigendo verso il Loot Lake e, una volta prosciugato il lago, trasformerà il tutto in un'arena vulcanica. alcuni ...

Fortnite : disponibile la patch 5.41 che introduce il nuovo Fortatile e l'Arena acuminata per la modalità Parco Giochi : Nella giornata di oggi Fortnite vede la pubblicazione della nuova patch 5.41 che introduce interessanti novità per Battaglia Reale e Salva il Mondo.Come detto in precedenza, con l'aggiornamento arriva il nuovo Fortatile leggendario: "questo nuovo consumabile crea un'enorme fortezza con la quale difenderti e respingere i nemici!".Introdotta anche l'Arena acuminata per la modalità Parco Giochi: "abbiamo introdotto un nuovo oggetto consumabile ...

I server di Fortnite offline per la patch 5.41 : ecco quando torneranno live : Tempo di una nuova manutenzione per Fortnite e di conseguenza server offline per le prossime ore al fine di accogliere il nuovo aggiornamento, ovvero la patch 5.41.La manutenzione è iniziata in queste ultime ore ed è già in atto come rivelato da Epic Games sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Sappiamo che l'update introdurrà la Fortezza Portatile ma non abbiamo informazioni precise su altre novità e sui cambiamenti vari che verranno ...