Formula 1 | Hamilton può vincere il titolo in Messico come un anno fa

Formula 1 - orgoglio Ferrari ma il Mondiale è ormai di Hamilton : SE SEBASTIAN Vettel non riesce ad uscire proprio dal suo momento no, questa volta ci pensa Kimi Raikkonen a risollevare le sorti della Ferrari lasciando ancora in vita la lotta per il Mondiale. Un ...

Formula 1 - Hamilton campione se : in Messico il secondo match point del Mondiale : La Ferrari di Kimi Raikkonen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota finlandese è arrivato davanti a Max Verstappen su Red Bull e Lewis Hamilton su Mercedes. Grande rimonta di Sebastian ...

Formula Uno - Austin : Raikkonen vince e rovina la festa ad Hamilton : Dopo la seconda posizione conquistata ieri nelle qualifiche, grazie alla penalizzazione di Vettel, dietro al solito Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen è autore di una gara perfetta ad Austin e si prende meritatamente una vittoria importante per il morale nel gran premio degli Stati Uniti. Il 39enne finlandese si è messo alle spalle l'ottimo Max Verstappen, diciottesimo sulla griglia, e proprio Lewis Hamilton che si è preso il podio che però non gli ...

Formula 1 - Gp Stati Uniti : vince Raikkonen. Per Hamilton è festa rimandata – RISULTATI E CLASSIFICA : Raikkonen primo, Hamilton terzo. Tradotto: per l’inglese della Mercedes l’appuntamento con la vittoria del titolo mondiale di Formula 1 è rimandato. Il finlandese della Ferrari ha rovinato la festa del campione del mondo in carica grazie a una gara perfetta, che lo ha portato al traguardo davanti all’olandese Max Verstappen su Red Bull e, appunto, a Lewis Hamilton. Quarto posto per Sebastian Vettel sull’altra Ferrari, ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Stati Uniti 2018 : Hamilton in pole position. Toro Rosso fanalino di coda : Griglia di partenza Formula 1 Gp Stati Uniti 2018 Austin: Lewis Hamilton trova la pole position, prima fila completata da Raikkonen. Vettel in terza fila.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Marquez conquista il titolo iridato 2018 nella MotoGP ed Hamilton si appresta a fare altrettanto in Formula 1 : Per la cronaca, la Honda corona una giornata perfetta con il secondo posto di Cal Crutchlow , LCR Honda Castrol, , autore del quarto tempo in qualifica, che con il fuori pista di Dovizioso finisce ...

