Fondazione Milan nel segno di Kilpin | seguito l’iter per dedicargli una via a Milano

TERZO SETTORE / A Milano il Philanthropy Day 2018 di Fondazione Lang : Si tiene il 25 ottobre a Milano il Philanthropy Day promosso dalla Fondazione Lang Italia: massimi esperti e grandi operatori italiani e internzionali sul tema della filantropia consapevol

One Team – Fondazione Laureus Italia Onlus aderisce al progetto di Eurolega con l’Olimpia Milano : La Fondazione Laureus Italia Onlus insieme all’Olimpia Milano per il progetto One Team di Eurolega Fondazione Laureus Italia Onlus per la prima volta prende parte all’iniziativa One Team, promossa da Euroleague, la massima competizione di pallacanestro europea, il cui scopo è promuovere l’impegno sociale dei club che vi partecipano. Olimpia Milano, il club più titolato del campionato Italiano, ha scelto la Fondazione Laureus per ...

Fondazione Fiera Milano - 155 milioni da Bei e banche per il piano di investimenti : ... dopo le difficoltà degli anni della crisi economia, appare in buona salute: le aree locate sono state nel 2017 il 13,4% in più rispetto al 2013 e anche gli espositori sono tornati stabilmente sopra ...

Il Consiglio di Indirizzo di Fondazione Cortina 2021 riunito nella sede della FISI a Milano : ...2021 hanno presentato ai membri del Consiglio di Indirizzo aggiornamenti su tutti gli ambiti di intervento e di lavoro coinvolti nell'organizzazione dell'appuntamento con i Campionati del Mondo, ...

Politica : Milano - alla Fondazione Ambrosianeum Romano Prodi su "L'Europa in un mondo globale" : "I cambiamenti del mondo hanno assunto, nell'ultimo decennio, una profondità e una rapidità tali da mettere in crescente difficoltà il troppo lento progetto di Unione europea", spiegano i promotori. "...

Fondazione Milan si rinnova : Scaroni nominato presidente : A pochi giorni dall’ufficializzazione dell’addio di Barbara Berlusconi a Fondazione Milan che aveva deciso di restare presidente della onlus rossonera anche dopo il cambio societario, l’organizzazione ha rinnovato ufficialmente tutti i suoi organi istituzionali. A succedere alla figlia dell’ex presidente Berlusconi è proprio Paolo Scaroni, che assume l’incarico di presidente. Scaroni non ha comunque dimenticato ...

Barbara Berlusconi - addio a Fondazione Milan : “Nuovi progetti per il 2019” : Barbara Berlusconi annuncia l'addio alla presidenza di Fondazione Milan per dedicarsi a nuovi progetti L'articolo Barbara Berlusconi, addio a Fondazione Milan: “Nuovi progetti per il 2019” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano. La Polizia locale festeggia 158° anniversario della Fondazione : Si è svolta in piazza Duomo la cerimonia per celebrare il 158° anno di fondazione del Corpo della Polizia locale,

Milano : al via 'Stagione Capitale' in Fondazione Feltrinelli : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Torna, alla sua seconda edizione, 'Stagione Capitale', un programma di iniziative scientifiche e culturali in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano, che per il 2018-19 avrà come titolo 'Rethinking Capitalism'. La kermesse di propone di stimolare una riflessione co

Fondazione Furla and La Triennale di Milano presentano Haegue Yang : Tightrope Walking and Its Wordless Shadow : La Triennale di Milano e Fondazione Furla presentano Haegue Yang: Tightrope Walking and Its Wordless Shadow, una mostra a cura di Bruna Roccasalva, promossa da Fondazione Furla e dalla Triennale di Milano. Prima mostra personale di Haegue Yang in un’istituzione italiana, Tightrope Walking and Its Wordless Shadow raccoglie la vasta gamma di mezzi espressivi che contraddistinguono la sua pratica: dal collage al video, dalle sculture performative ...