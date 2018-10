Foehn | caldo senza precedenti sulle Alpi | la Svizzera batte addirittura il suo record

meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Con i +30,5°C registrati oggi a Locarno, lail suonazionale diper il mese di Ottobre che era di +29,6°C registrati a Basilea nel lontano Ottobre 1985. Oggi, tra l’altro, siamo al 24 Ottobre, quindi a fine mese: un particolare non indifferente. Sono ore distorico in tutta la Regionena occidentale per il forte vento diche alimenta numerosi incendi, anche in. L'articolo: lail suostorico nazionale con +30,5°C a Locarno! Meteo Web.