Firmato protocollo intesa Unioncamere Emilia-Romagna Comunità di San Patrignano

Accordo Protezione Civile-Associazioni animaliste : Firmato protocollo d’intesa per soccorso e l’assistenza agli animali colpiti da calamità naturali : Dopo l’approvazione del “Codice della Protezione civile”, Il Decreto Legislativo n.1 del 2018, che include tra le finalità e le attività della Protezione civile l’azione di soccorso e l’assistenza agli animali colpiti da calamità naturali e alle famiglie con animali al seguito, oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha firmato un protocollo d’intesa con le associazioni animali ste nazionali animali sti Italiani, Enpa, LAV, Lega Nazionale per ...

Venezia come Cannes : Firmato un protocollo sulla parità di genere : Una sola regista in concorso, l'australiana Jennifer Kent, un 22% di film diretti da donne proposti alla selezione della Mostra del cinema, Venezia sarà pure contraria alle quote di genere perché l'arte non dovrebbe averne ma un problema di rappresentanza c'è e pure bello forte. Che non riguarda solo il festival ma tutta il settore: "Dati di fatto che corrispondono ad una situazione evidentemente sbilanciata e inaccettabile" ...

Venezia - cos’è il protocollo sulla parità di genere Firmato dalla Mostra del cinema : Il direttore della Mostra del cinema Alberto Barbera e il presidente della Biennale Paolo Baratta (foto: Getty) In questi mesi uno dei temi più caldi nell’industria dell’intrattenimento, e in particolare in quella cinematografica, è sicuramente la parità di genere. Se n’è discusso molto anche in relazione alla Mostra del cinema di Venezia che, per il secondo anno consecutivo, ha attirato diverse critiche per la scarsa ...