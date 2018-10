adnkronos

: New post: 'Fire, riqualificazione energetica prioritaria per obiettivi Ue 2030 ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Fire, riqualificazione energetica prioritaria per obiettivi Ue 2030 ' - FIRE_ita : Rodl e Partner spiega in sala Il nuovo codice degli appalti e sottolinea l’importanza delle diagnosi energetiche al… - FIRE_ita : RT @ENEAOfficial: È di nuovo operativo il sito -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) La sfida? Puntare a edifici a consumi quasi zero, i cosiddetti Nzeb, nearly zero energy building, e a livelli di urbanizzazione e logistica efficienti in un'ottica di economia circolare. Le politiche ...