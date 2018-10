Financial Times | Il teatro romano si scontra con le regole Ue

Dal Financial Times la difesa dell’Italia contro il fiscal compact : "Eppur si muove: non la terra intorno al sole". Cosa nota da tempo immemorabile. Ma il dibattito intorno alle certezze granitiche sull'efficacia assoluta del fiscal compact, come panacea di tutti i mali. Abbiamo detto più volte che, in economia, come nella vita normale, non esiste una medicina capace di curare ogni malattia. Saremmo alla ricerca di un talismano e non di fronte a un prodotto del grande progresso scientifico e tecnologico, ...

Il «Financial Times» incorona i due avvocati «innovativi» di Milano : bilanci - studi - team creativi : Il «Financial Times» prepara la sua classifica sugli avvocati più innovativi in Europa e nella top ten indica i nomi di Paola Leocani e Giovanni Lega, lei specialista nel mercato dei capitali e ...

"Roma sfida le regole di Bruxelles che non piacciono a tanti". L'analisi del Financial Times : "Il bilancio di Roma sfida le regole di Bruxelles". È il titolo di un'analisi a pagina 2 del Financial Times, che spiega come il Patto di stabilità sia diventato complesso, e che non solo l'Italia ma molti altri vorrebbero cambiarlo."Roma consegnerà una bozza di bilancio che cancella gli impegni a ridurre il deficit l'anno prossimo, optando per misure espansionistiche e tagli alle tasse. I mercati sono preoccupati e i ...

Manovra - critici Financial Times e Wsj : rotta di collisione con Bruxelles : ... commentando la stima contenuta nella nota di aggiornamento al Def, sottolineando che si tratta "di un numero molto più alto" rispetto a quando indicato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ...

Andrea Agnelli spiega al Financial Times il modello di business della Juve : Cristiano Ronaldo rappresenta un acquisto mirato al raggiungimento di un determinato risultato sportivo o volto ad accrescere la propria forza economica? Probabilmente entrambi. Se lo scopo sportivo ...

Financial Times contro sovranisti : "Con loro nuova crisi sarà peggiore" : Il Financial Times lancia l'allarme sui nazionalismi. Secondo il quotidiano economico, l'ascesa dei movimenti sovranisti renderà un'eventuale prossima crisi economica ancora più difficile da affrontare rispetto a quella scaturita dal crollo di Lehman Brothers.Secondo l'analisi del Ft, la crisi è stata una dei maggiori responsabili dell'avvento dei movimenti cosiddetti populisti. La ragione è data dal fatto che il mondo della finanza è stato ...

"I barbari si sono romanizzati". Il sarcasmo dell'editoriale del Financial Times : "L'abbaiare dei populisti italiani potrebbe essere peggiore del loro morso". È il titolo dell'editoriale, a firma di Tony Barber, che il Financial Times pubblica stamani, in cui afferma che "ci potrebbe essere meno da temere dal nuovo assetto politico non convenzionale italiano, di quanto qualcuno pensasse qualche mese fa. Si può avere il coraggio di dirlo? I barbari si sono romanizzati". Secondo Barber "ci sono alcuni schemi ...

Financial Times : "Il crollo del ponte Morandi è un test sull'abilità del governo di fare politiche" : "Oltre ad attaccare le grandi aziende, i 5 Stelle hanno usato il crollo del ponte per accusare l'establishment politico tradizionale per il suo ruolo di difensore delle privatizzazioni negli anni '90. Questo criticismo ha fatto del disastro di Genova un momento cruciale per l'Italia, che sarà osservato in tutta Europa" perché "è uno dei primi importanti test dell'abilità del governo populista di trasformare la sua ...

Financial Times - manovra Italia incombe come "test di contagio" per i bond dell'Eurozona : "Un test di contagio incombe per i bond dell'Eurozona mentre l'Italia si prepara alla manovra", anche se "finora i rendimenti nel blocco della moneta unica hanno resistito ripetute svendite del debito di Roma da maggio". Così titola il Financial Times nella pagina di analisi dei mercati, ricordando la mossa di Fitch che ha mantenuto il rating dell'Italia invariato, ma ha abbassato l'outlook da stabile a negativo, mentre i rendimenti dei ...

Fuga dai Btp. Il Financial Times rivela : "A giugno l'ammontare dei titoli italiani detenuti dai investitori esteri è sceso di 38 miliardi - record storico" : Prosegue la Fuga degli investitori esteri dai titoli di Stato italiani. A giugno l'ammontare di Btp detenuti da investitori stranieri è sceso di 38 miliardi di euro dopo i 34 miliardi di euro di titoli scaricati a maggio. Lo riferisce il Financial Times, citando dati della Banca centrale europea e sottolineando che la cifra rappresenta un record storico."Sospettavamo che fosse proseguita la vendita di debito italiano a giugno da parte di ...