Figlia indagata | fa cambiare provetta

Deborah Montalbano - ex M5s - indagata a Torino : usava l'auto blu per andare a prendere la Figlia a scuola : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta sulla consigliera comunale Deborah Montalbano. Peculato il reato ipotizzato nel fascicolo affidato al sostituto procuratore Andrea Beconi per avere utilizzato, nel novembre 2017, l'auto di servizio per andare a prendere la figlia a scuola.A svelare il caso era stata la relazione dell'autista di Palazzo Civico. In seguito all'episodio, che aveva suscitato numerose polemiche, la Montalbano aveva lasciato ...