Fight Club a Piacenza | tra i promotori un 15enne | «Da quando ho iniziato ho 400 followers

Piacenza - risse in centro in stile “Fight Club” organizzate sui social tra ragazzi : il “pubblico” li incita. Le immagini : Due ragazzini che si prendono a pugni, come fossero su un ring, e intorno decine di persone che li incitano. È la nuova “moda” scoppiata nel centro di Piacenza e che secondo gli inquirenti andrebbe avanti da circa un mese. Alle risse partecipano giovanissimi, quasi sempre minorenni, e vengono organizzate sui social. Sarebbero dieci i ragazzi che rischiano la denuncia, mentre solo sabato scorso sono state identificate 63 persone. Il ...

Piacenza - il Fight Club del sabato in piazza : risse tra adolescenti organizzate sui social : Sono 63 gli identificati nell’ultimo weekend: si ritrovano in centro e si sfidano a pugni dopo avere organizzato online luogo e orario. Appello del questore a genitori e insegnanti

