Fifa 19 | la Ea Sports celebra Halloween | carte Ultimate Team speciali con giocatori

In ginocchio coi problemi Fifa 19 ed EA Sports oggi 23 ottobre : down - non funziona nulla : Ci sono tantissime lamentele in Rete per quanto riguarda gli inaspettati problemi FIFA 19 ed EA Sports oggi 23 ottobre. Attorno alle 15, infatti, c'è stato un autentico picco di segnalazioni da parte di coloro che hanno fatto fatica ad accedere ai server, step necessario per tutti coloro che giocano online. Si tratta di un vero e proprio down, dalle proporzioni che non venivano registrate da tempo tramite questa piattaforma che aveva raggiunto ...

ESports : Mirabilandia e Fifa 19 protagonisti della season five targata LiveLeague : FIFA 19 si candida già a titolo di imperatore della console. Dopo aver fatto registrare un autentico boom di acquisti nelle ultime settimane a livello internazionale, l’ultimo capitolo di casa EA si sta ritagliando uno spazio sempre più grande all’interno di kermesse e tornei competitivi sportivi. Una delle prime location ufficiali che ospiteranno le finali di un torneo competitivo di del videogame sarà il parco giochi di Mirabilandia (a Ravenna ...

Fifa 2019 - eSports : Kurt 0411 bannato dalla EA e lui lascia il gioco! Contattato un avvocato : I proplayer spuntano fuori come funghi ormai, ma da ieri Fifa 19 ne ha uno in meno. Stiamo parlando di Kurt “Kurt0411” Fenech, un ragazzo di Malta che ha appena dato l’addio al gioco di calcio più famoso del mondo in maniera piuttosto burrascosa. Oltre ad abbandonare Fifa 19, infatti, il giocatore potrebbe rivolgersi a un avvocato. Kurt0411 si è ritirato da martire per tutti gli utenti di Fifa 19 L’addio a Fifa 19 di Kurt0411 è stato annunciato ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : via dalla pagina ufficiale di EA Sports e da quella della serie Fifa : Cristiano Ronaldo è ormai attaccato da tutti i fronti, dopo l'accusa di stupro rivoltagli da Kathryn Mayorga . L'ex modella americana ha infatti raccontato di aver avuto un rapporto non consensuale ...

Electronic Arts e la Fifa annunciano il programma delle EA SPORTS Fifa 19 Global Series : Electronic Arts e la FIFA hanno annunciato il programma delle EA SPORTS FIFA 19 Global Series, svelando le tappe del torneo sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2019. Dopo l'esperienza della scorsa edizione e il notevole aumento di popolarità delle competizioni gaming di FIFA, l'ecosistema del torneo si espande e le Champions Cup passano da due a sei, viene introdotto un rinnovato Licensed Qualifier System e sono inclusi 15 campionati partner ...

Fifa 19 : EA Sports corregge il buffissimo glitch di Petr Cech nella Carriera : In queste prime settimane dal lancio di FIFA 19, un curioso glitch con protagonista il portiere dell'Arsenal Petr Cech ha suscitato l'ilarità della community, arrivando all'attenzione dello stesso numero 33 del club londinese.Nel corso della Carriera di FIFA 19, il nostro allenatore incontra agenti e calciatori in procinto di unirsi alla squadra, e Petr Cech in queste cutscene compariva con indosso l'ormai famoso caschetto con il quale scende in ...

EA SPORTS Fifa 19 Global Series : Informazioni e Processo di Qualificazione : Grandi novità in arrivo sulle modalità con cui i videogiocatori potranno qualificarsi alle FUT Champions Cup e agli Licensed Qualifying Event per le EA SPORTS FIFA 19 Global Series. FIFA 19 Global Series: Come qualfiicarsi Quest’anno, la Weekend League continuerà ad essere un duro banco di prova da cui emergeranno i migliori giocatori di FIFA, ma senza la pressione ...

Fifa 19 : EA Sports svela i migliori calciatori per ruolo della Serie A : EA Sports sta celebrando l'avvicinarsi del lancio di FIFA 19 con molteplici iniziative, come quella che ha svelato solo la scorsa settimana le valutazioni dei 100 migliori calciatori della modalità Ultimate Team.Dopo aver reso ufficiali queste valutazioni, il team sta lentamente scoprendo le carte su quelle dei giocatori facenti parte dei migliori campionati al mondo, e se qualche giorno fa abbiamo conosciuto i migliori overall della Premier ...

Fifa 19 : Roma nuovo partner ufficiale di EA Sports! : E’ arrivato l’annuncio della partnership fra Roma ed EA Sports di cui si parlava da qualche settimana! Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Roma L’ AS Roma annuncia di avere sottoscritto un accordo di partnership con Electronic Arts, l’azienda creatrice delle serie di videogiochi sportivi più vendute al mondo e il cui nuovo capitolo, EA […] L'articolo Fifa 19: Roma nuovo partner ufficiale di EA Sports! ...

Fifa 19 : EA Sports è ora Official Football Video Game Partner dell'A.S. Roma : L'AS Roma annuncia di avere sottoscritto un accordo di Partnership con Electronic Arts, l'azienda creatrice delle serie di Videogiochi sportivi più vendute al mondo e il cui nuovo capitolo, FIFA 19, è previsto per il prossimo 28 settembre.L'accordo biennale ha tra gli obiettivi principali quello di portare la serie EA Sports FIFA sempre più vicino ai tifosi della Roma, in Italia e nel mondo, grazie ad una stretta collaborazione marketing e ...

EA Sports ha svelato le nuove Icone che saranno disponibili in Fifa 19 Ultimate Team : EA Sports ha rivelato le nuove Icone che saranno disponibili in FIFA 19 Ultimate Team. Sono stati selezionati grandi nomi del calcio che hanno fatto la storia dei club più prestigiosi del mondo e delle proprie Nazionali. Dopo Baggio e Cannavaro annunciati ad inizio agosto, tra i campioni italiani Franco Baresi, Gianfranco Zola, Bobo Vieri e Gennaro Gattuso. Le nuove Icone sono soltanto una delle numerose novità che si potranno scoprire tra ...

Fifa 19 : EA Sports presenta i tre protagonisti della nuova modalità Il Viaggio : Campioni : Come già sapevamo, la modalità Il Viaggio tornerà in FIFA 19 con il nuovo capitolo "Campioni", che vedrà il protagonista Alex Hunter esordire tra le file del Real Madrid dopo una carriera fatta di alti e bassi.Attraverso un comunicato stampa diramato oggi, EA Sports ha annunciato che quella di Hunter sarà solo una delle tre carriere che saremo chiamati a vivere in FIFA 19. Saranno infatti giocabili le storie di Kim Hunter, sorellastra di Alex ...