quattroruote

: Ferrari - Sullo Stelvio, un muletto derivato dalla 488 GTB - dinoadduci : Ferrari - Sullo Stelvio, un muletto derivato dalla 488 GTB - FormulaPassion : Le impressioni di David #Coulthard sullo stato d'animo di #Seb5 #Vettel #F1 - cargab85 : @Raiofficialnews nel servizio sulla morte di Benetton appena andato in onda, mentre si parla delle sponsorizzazioni… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Le colline intorno a Maranello sono normalmente il posto ideale per fotografare un prototipoin prova, ma questa volta la meta dei collaudatori è il Passo dello, dove il nostro lettore Lorenzo Quajo ha incontrato un488 GTB.Patchwork. La vettura è, nella migliore tradizione, un insieme di componenti di vari modelli creato probabilmente per collaudare uno specifico elemento, senza per forza mostrare quella che sarà una nuova vettura. Le sembianze sono infatti quelle di una 488, ma con un paraurti posteriore della 458 modificato per ospitare gli scarichi sdoppiati e una serie di camuffature applicate ai passaruota. La presenza del cristallo oscurato sul vano motore e la diversa forma delle prese d'aria sulle fiancate fanno pensare che l'obiettivo delsia quello di collaudare un propulsore modificato, ma non esistono ulteriori ...