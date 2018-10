Ferrari | per Ross Brawn gli errori di Vettel non sono una coincidenza

Ferrari Purosangue : immortalato a Maranello un prototipo del discusso super SUV [VIDEO] : Il primo SUV della Casa del Cavallino Rampante è stato immortalato completamente camuffato nello storico stabilimento di Maranello Nello storico stabilimento Ferrari che si trova a Maranello è stato girato un filmato che immortala un misterioso prototipo camuffato che con ogni probabilità potrebbe trattarsi del primo SUV della Casa del Cavallino Rampante battezzato con il nome di Purosangue. Nei fotogrammi che vi proponiamo si vede il ...

F1 - la Ferrari pensa a Robert Kubica come test driver per la prossima stagione : Robert Kubica alla Ferrari nel 2019? Per ora è solo un’idea, ma da ciò che è trapelato ad Austin, il team di Maranello starebbe pensando al polacco come test driver. Infatti nella prossima stagione ci sarà un posto vuoto al simulatore, visto che sia Antonio Giovinazzi che Daniil Kvyat avranno un sedile da titolare in Formula 1, rispettivamente alla guida di Sauber e Toro Rosso. Kubica al momento spera ancora nel sedile della Williams, ma in caso ...

F1 - GP Messico 2018 : i precedenti della Ferrari. Solo due vittorie per il Cavallino Rampante : Il Circus della Formula Uno, dopo l’appuntamento di Austin (Stati Uniti), torna subito in scena. Il palcoscenico della prossima sfida sarà in Messico, terzultimo round iridato, dove le chance per Lewis Hamilton di far proprio il quinto titolo mondiale in carriera sono molte. All’alfiere della Mercedes, infatti, basterà arrivare settimo, in caso di vittoria di Sebastian Vettel, per chiudere i giochi, come già avvenuto l’anno ...

F1 - Mercedes spiazzata dalla FIA prima del Gp di Austin : svelati i motivi della superiorità della Ferrari : prima del Gp di Austin la Federazione ha deciso di rendere completamente illegali i fori di cerchio e mozzo utilizzati dalla Mercedes, intimandone la chiusura C’è un motivo dell’inattesa superiorità della Ferrari rispetto alla Mercedes ad Austin, svelato da un retroscena venuto a galla a poche ore dalla conclusione della gara. photo4/Lapresse La Federazione Internazionale infatti ha reso noto di aver intimato al team campione ...

F1 - Wolff rende onore alla Ferrari : “hanno meritato la vittoria - sono contento per Raikkonen” : Il team principal della Mercedes si è complimentato con Raikkonen e la Ferrari per la vittoria ottenuta nel Gp di Austin Niente da fare per la Mercedes, costretta ad Austin a cedere la vittoria alla Ferrari, apparsa superiore rispetto alle Frecce d’Argento. Buon per Hamilton che la vittoria sia andata a Kimi Raikkonen, già tagliato fuori dalla corsa al titolo mondiale al contrario di Vettel che, dopo il quarto posto, resta appeso ad ...

Smaila economista : "Noi abbiamo Ferrari e Dolce e Gabbana e Moody's ci declassa. Ci prendono per il c..." : La decisione dell'agenzia di rating Moody's di declassare l'Italia ha sollevato polemiche non solo nel mondo dell'economia e della politica, ma anche in quello dello spettacolo. Finanche lo show-man Umberto Smaila ha voluto dire la sua.Una volta appresa la notizia del declassamento da parte dell'agenzia di rating, Smaila si è lasciato andare ad un commento al vetriolo. Sul profilo Twitter dell'artista, infatti, si legge:"#pdm. Noi abbiamo ...

F1 - emergenza Sebastian Vettel in Ferrari : il tedesco continua nella sequenza di errori. Il team deve recuperarlo! : “Non è un periodo facile per molti motivi. I risultati e le gare sono una parte del quadro, ma ci sono anche altre cose un po’ diverse rispetto al passato. Però nulla che non si possa superare“. Queste le parole di Sebastian Vettel, reduce da un’altra gara incolore ad Austin (Stati Uniti), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, già penalizzato nel corso delle prove libere ...

Isabella Ferrari racconta la sua grave malattia : “Speravo di non morire” : Isabella Ferrari è stata ospite della puntata di domenica 21 ottobre di Domenica In. La bella attrice ha parlato della sua carriera e di quei personaggio che sono stati particolarmente significativi per essa: Gianni Boncompagni e Carlo Vanzina. Intervistata da Mara Venier la Ferrari ha parlato del film ‘Euforia’, diretto da Valeria Golino, con protagonisti Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, di cui è protagonista. Il film, il secondo ...

Regalo d’addio per la Ferrari - Raikkonen vince ad Austin spezza il digiuno di vittorie : festa rimandata per Hamilton : Kimi Raikkonen trionfa ad Austin: speciale vittoria del finlandese della Ferrari al Gp degli Stati Uniti, Vettel ci mette una pezza. festa rimandata per Hamilton Il weekend di gara di Austin si prospettava entusiasmante ed appassionante e così è stato. Un fine settimana che ha remato contro Sebastian Vettel sin dal venerdì di prove libere, nel quale il tedesco è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per non aver rispettato le ...

F1 – Partenza super per Raikkonen ad Austin : il Ferrarista beffa Hamilton con uno scatto felino [VIDEO] : Il Gp degli Stati Uniti è appena partito, ecco il video della Partenza del quartultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno Il primo match point utile a Lewis Hamilton per vincere il titolo mondiale piloti è appena partito. A quattro Gran Premi dalla fine del campionato iridato, il britannico si gioca la prima delle sue quattro carte per aggiudicarsi il suo “quinto capolavoro”. Alla Partenza del Gp degli Stati ...

Domenica In - Isabella Ferrari e il terrificante problema di salute : 'Speravo di non morire. Quella mattina le gambe...' : A Domenica In l'attrice Isabella Ferrari ha raccontato il terribile periodo della sua malattia, seguita da un lungo periodo di riabilitazione durante il quale ha spesso temuto di non farcela. Tutto è ...