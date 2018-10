Ferrari | ecco l’incredibile prototipo LMP1 pronto a conquistare la 24 Ore di Le Mans

F1 – Vowles svela la strategia Mercedes a Suzuka : “ecco il ‘consiglio’ che ci ha permesso di beffare la Ferrari” : James Vowles, stratega della Mercedes, ha svelato in che modo la scelta delle gomme abbia influito sull’esito del Q3, penalizzando la Ferrari e regalando le prime due posizioni ad Hamilton e Bottas Quello di Suzuka è stato un weekend alquanto negativo per la Ferrari. Rispettivamente 5° e 6° al termine della corsa, Raikkonen e Vettel non sono andati nemmeno lontanamente vicini ad impensierire le due Mercedes, in testa fin dalle ...

F1 - sorprendenti rivelazioni emergono dal box Mercedes : ecco come il team di Brackley ha ribaltato la Ferrari : Secondo quanto filtra dagli ambienti Mercedes, Wolff avrebbe chiesto alla proprietà un extra-budget di 30 milioni per battere la Ferrari La vittoria dei titoli mondiali è ormai imminente, la Mercedes pregusta il trionfo nelle prossime gare che potrebbero mettere la parola fine all’appassionante duello con la Ferrari. Photo4 / LaPresse Il team di Maranello è pronto ad alzare bandiera bianca, dopo una stagione esaltante che, per ...

F1 – Contatto Vettel-Verstappen : il Ferrarista non vuole cadere nelle ‘trappole mediatiche’ - ecco le intenzioni di Seb : Sebastian Vettel non vuole cadere nella trappola dei media: il tedesco della Ferrari pronto a parlare in privato con Verstappen di quanto accaduto ieri in pista a Suzuka Lewis Hamilton è ormai ad un passo dal titolo Mondiale: dopo la vittoria di ieri in Giappone, il britannico della Mercedes ha la vittoria in pugno. Domenica ancora una volta deludente per Sebastian Vettel, protagonista di una gara amara a Suzuka a causa di un Contatto con ...

F1 - la Mercedes domina a Suzuka e semina la Ferrari : ecco la classifica Costruttori dopo il Gp del Giappone : Sono 78 i punti di vantaggio della Mercedes sulla Ferrari nella classifica Costruttori, un gap importante quando mancano quattro gare alla fine E’ Lewis Hamilton a vincere il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il pilota della Mercedes, al suo nono successo stagionale, precede il compagno di squadra Valtteri Bottas. Sul podio al terzo posto Max Verstappen della Red Bull. Quarto Daniel Ricciardo, anche lui della Red Bull. Le ...

F1 - la Ferrari svela la nuova livrea : ecco come si presenta la SF71-H in Giappone [GALLERY] : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno svelato questa mattina in Giappone la nuova livrea della SF71-H E’ stata svelata questa mattina la nuova livrea della Ferrari, caratterizzata da alcune novità cromatiche dovute alla consolidata partnership tra il Cavallino e la Philip Morris, società che da 45 anni sponsorizza il team di Maranello. Nonostante i divieti di pubblicizzare i prodotti derivati dal tabacco presente in Formula 1, il ...

Formula1 Affidabilità e attacco - ecco le ultime chance Ferrari : La Ferrari continua a credere nel sogno iridato? Dai box della rossa ammettono che 50 punti di distacco quando restano solo 5 corse alla fine, restano da assegnarne solo 125, costituiscono una ...

F1 – Dominio Mercedes a Sochi - la Ferrari perde ulteriore terreno : ecco la classifica Costruttori dopo il Gp di Russia : Doppietta Mercedes a Sochi, Hamilton e Bottas consentono al team di Brackley di aumentare il vantaggio nella classifica Costruttori Ottava vittoria stagionale, la 70esima in carriera, per Lewis Hamilton che vince il Gp di Russia, 16esimo appuntamento stagionale della Formula Uno, facendo un passo avanti importante verso la conquista del titolo mondiale. Il pilota della Mercedes sul circuito di Sochi, località del Mar Nero sede dei Giochi ...

Ferrari - crederci in Russia si può : ecco perché - : Questo significa che non basterebbe vincerle tutte con Hamilton sempre secondo per laurearsi campione del mondo. Sochi è un appuntamento tradizionalmente favorevole alla Mercedes , che vi ha sempre ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP di Russia. Rossa ancora a secco di successi a Sochi : Il Mondiale di Formula Uno si sposta a Sochi per la quinta edizione del Gran Premio di Russia, che si disputerà da venerdì 28 a domenica 30 settembre. Il tracciato si sviluppa nei pressi del villaggio olimpico di Sochi, costruito in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 2014. La giovane storia del GP di Russia, valevole per il Mondiale di F1, comincia proprio nel 2014 con la prima edizione disputata ad ottobre. Dal 2014 è cominciata ...

Novità in casa Ferrari : ecco Monza Sp1 e Sp2 - le nuove supercar in versione limitata : Gli appassionati di macchine e tutti gli amanti della Ferrari possono leccarsi i baffi. Perché Maranello ha dato vita a due belle Novità di nome Monza Sp1 e Monza Sp.Sono le due nuove supercar - in versione limitata - del cavallino rampante, facenti parte del progetto "Icona" che vuole rilanciare con vigore il brand ripercorrendo le linee degli anni Cinquanta e Sessanta.Si tratta di un"auto scoperta in versione mono e biposto (ecco il perché del ...

F1 – La Ferrari perde colpi - scappa via la Mercedes : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Singapore : Continua a salire il divario tra Mercedes e Ferrari nella classifica Costruttori, il team di Brackley guida adesso con 37 punti di vantaggio Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Singapore e consolida il primo posto nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla pole position, si impone dopo una gara perfetta condotta dall’inizio alla fine centrando così la quarta vittoria nelle ultime cinque ...

F1 – Problemi in casa Ferrari - FP2 già finita per Sebastian Vettel : ecco cosa è successo [VIDEO] : Il pilota tedesco ha danneggiato la sua monoposto nel corso della seconda sessione di prove, sbattendo contro le barriere con la posteriore destra Si è conclusa con largo anticipo la seconda sessione di prove libere del Gp di Singapore per Sebastian Vettel, il pilota tedesco infatti ha sbattuto contro le barriere, danneggiando la propria monoposto. Un inconveniente non di poco conto per il Ferrarista, beccato nei box alquanto amareggiato ...

F1 - la Ferrari non lascia nulla al caso a Singapore : ecco le due novità con cui il Cavallino punta a sorprendere la Mercedes : In occasione dell’appuntamento di Singapore, la Ferrari ha montato sulle monoposto di Vettel e Raikkonen due soluzioni riprese dalla McLaren Ultimi sette Gran Premi della stagione, la Ferrari non lascia nulla al caso per ricucire il gap dalla Mercedes e provare a vincere entrambi i titoli mondiali. Photo4 / LaPresse Non sarà facile, la monoposto campione del mondo in carica fa dell’affidabilità uno dei propri punti forti, ma la ...

F1 - GP Singapore 2018 : la Red Bull può diventare una preziosa alleata per la Ferrari. Ecco perché : La Ferrari parte per Singapore con la netta sensazione di essere davanti ad un weekend da “ora o mai più”. La scoppola ricevuta a domicilio da parte di Lewis Hamilton sta continuando a bruciare in quel di Maranello e, Sebastian Vettel su tutti, ha la consapevolezza di sbarcare a Marina Bay con un solo risultato possibile: la vittoria. Il suo margine di distacco nei confronti del rivale inglese si è ormai dilatato fino ai 30 punti, e ...