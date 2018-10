Ferragnez smascherati | il labiale non lascia dubbi | “Diciamo che lo diamo in beneficenza”

caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) No, non è stata una grande idea quella di Chiara Ferragni di organizzare una festa a sorpresa a Fedez in un supermercato. La regola di questo party era prendere qualsiasi cosa dagli scaffali e così è stato. Lo stesso Fedez, preso dall’euforia, ha gettato a terra della lattuga e ha preso a calci un panettone, mentre altri invitati vip sono andati oltre, dunque l’accusa di sprecare il cibo. Si è scatenato il caos sui social, tanto che ihanno poi chiesto scusa. ”Tutti quelli che si sono sentiti indignati, sappiate che la spesa e il cibo domani verranno donati ai più bisognosi”, ha detto il rapper nelle Stories di Instagram. E ancora: “L’unica storia di spreco che avete visto è la mia e me ne assumo le responsabilità. Ho lanciato una foglia di lattuga, sono stato preso dall’euforia della festa e chiedo umilmente scusa per questo”. “Non è una festa per esprimere ...