ansa

: Femminicidio:Regione Puglia parte civile - - PugliaTweets : Femminicidio:Regione Puglia parte civile - - IlMattinoFoggia : La @RegionePuglia si costituisce parte civile nel processo per la morte di Federica Ventura, la giovane mamma uccis… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) ANSA, - BARI OTT - "La violenza sulle donne non è mai una questione privata, è una profonda ferita per tutta la società": così il presidente della, Michele Emiliano, il quale in una ...