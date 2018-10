“Fegato grasso” per un italiano su 4 : Non solo epatite C. Il fegato è minacciato anche dal grasso. Il 25% degli italiani ha infatti il ‘fegato grasso‘, un disturbo in crescita, che arriverà a coinvolgere il 30% della popolazione nel 2030. Ed è la porta d’ingresso per lo sviluppo della steatoepatite non alcolica (Nash), malattia grave che può danneggiare irrimediabilmente questo organo vitale. Un tema di cui hanno parlato medici, associazioni di pazienti e istituzioni ...