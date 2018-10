Fedez e Ferragni | il primo epic fail non si scorda mai

Chiara Ferragni - Leone compie 7 mesi e lei pubblica la foto con la torta : Fedez si infuria. Ecco perché : Chiara Ferragni e la foto con la torta per il piccolo Leone. Baby Leone ha appena compiuto 7 mesi e mamma Chiara ha deciso di festeggiare la ricorrenza con una golosa torta alle fragole, con tanto di...

Dopo le scuse di Fedez - quelle di Chiara Ferragni per la festa al supermercato : “Mi spiace - siamo persone di valore” : Alle scuse in diretta di Fedez hanno fatto seguito quelle della moglie Chiara Ferragni per la festa al supermercato degenerata in lancio di panettoni e balli tra le verdure: la coppia ha festeggiato il compleanno del rapper nel supermercato Carrefour di CityLife a Milano il 22 ottobre, attirandosi le critiche di quanti li hanno accusati di ostentare ricchezza e sprecare cibo in modo infantile. Un boomerang per l'immagine della famigliola ...

Chiara Ferragni - Fedez e la festa di compleanno indigesta al supermercato : Lo si sogna da bambini. Lo si risogna (e si racconta in più di un videoclip musicale) da adulti. La notte ‘esclusiva’ in un supermercato è un classico del proibito. Assaggiare tutto quello che di solito ti neghi, farsi un giro in carrello per le corsie, magari gareggiando, anche se si sono superati da un pezzo i 10 anni, etc. Strane perversioni di chi è cresciuto nel boom del consumismo, ma anche la cosa più vicina a far diventare reale il paese ...

Fedez-Ferragni : compleanno con polemica al supermercato : Chiara Ferragni ha organizzato una festa a sorpresa a Fedez per il suo compleanno dentro a un supermercato, tra amici e parenti. Parola d’ordine: servirsi di tutto quel che si voleva. La cosa, tra alcol e goliardia varia, è ovviamente degenerata, sui social si sono moltiplicati i video e le foto postate dagli invitati e dai diretti interessati in cui volavano ortaggi e alimenti di vario tipo. E le reazioni del web sono state immediate. Tra i ...

Fedez e Chiara Ferragni - compleanno amaro : la festa a sorpresa nel supermercato è un boomerang social : 29 candeline bollenti per Fedez, che si è trovato costretto ad interrompere la propria festa di compleanno a causa dell'indignazione social che ha montato nelle ore del suo festeggiamento. Procediamo con ordine: per il compleanno del rapper la fidanzata e influencer Chiara Ferragni gli ha organizzato una festa a sorpresa all'interno del punto vendita di una nota catena di supermercati francesi. Le regole? Gli invitati potevano ...

Fedez e Chiara Ferragni - compleanno al supermercato : piovono critiche e lui crolla : Festa a sorpresa per Fedez in un supermercato e, manco a dirlo, è polemica. Il popolo del web non ha gradito l’ultima mossa dei Ferragnez e ha inveito contro gli sposini accusandoli di non avere rispetto di chi è meno fortunato di loro. Ma che cosa è successo nel dettaglio? Chiara Ferragni e la mamma del rapper hanno organizzato una festa di compleanno per Fedez, che ha spento 29 candeline il 15 ottobre, in una location davvero insolita ...

Fedez – Ferragni - la festa di compleanno al Carrefour scatena le polemiche : “Schiaffo alla povertà”. Il rapper : “Indignatevi anche per Masterchef” : Balli con le banane, corse nei carrelli, lattuga e panettoni lanciati in aria, “Ceskiello” che fa il karaoke, Chiara Ferragni ricoperta di finocchi e pomodori e la mamma di Fedez che mangia bastoncini di frutta confezionata. Questo e tanto altro è successo alla festa a sorpresa al Carrefour di Citylife, a Milano, organizzata per festeggiare il 29esimo compleanno del rapper. Tantissimi gli ospiti presenti tra vip e amici storici, ...

La festa di compleanno di Fedez e Ferragni al supermercato diventa un caso - scuse in lacrime e carità : “Niente sprechi - doniamo ai poveri” : È diventata subito un caso la festa di compleanno di Fedez organizzata dalla moglie Chiara Ferragni: un party a sorpresa in un supermercato Carrefour a CityLife a Milano, nel giorno della conferenza stampa di X Factor 12, si è trasformato in un boomerang sui social per la coppia di influencer. Come sempre tutto è stato raccontato nei dettagli da Fedez e dalla Ferragni sui loro profili Instagram, gli stessi che hanno veicolato le immagini del ...

