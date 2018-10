FEDEZ | CHIUSO IL PROFILO INSTAGRAM Ancora guai per il rapper | spunta il retroscena sulla

FEDEZ - chiuso il profilo Instagram/ Countdown per il nuovo singolo dopo le polemiche per la festa al Carrefour : Fedez ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram dopo le tantissime critiche ricevute per la festa al supermercato, ma poi torna attivo per il singolo "Prima di ogni cosa".(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 06:50:00 GMT)