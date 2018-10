Fam Cristiana | lettere inedite Fellini

Economia : premier Conte a ' Fam iglia Cristiana' - non dobbiamo temere lo spread : Roma, 04 ott 09:31 - , Agenzia Nova, - Nel Documento di programmazione economica e finanziaria si è deciso di sforare sul deficit fino al 2,4 per cento del Pil ma il premier Conte ,... , Res,

Conte a Famiglia Cristiana : "Non serve una nuova Dc ma una democrazia dei cristiani" : "Non serve una nuova democrazia Cristiana, ma piuttosto una democrazia dei cristiani".Così, in un'intervista esclusiva a Famiglia Cristiana, il premier Giuseppe Conte in merito all'opportunità della rinascita di un partito dei cattolici."La nostra è una manovra che guarda al ceto medio e al nostro tessuto produttivo. Puntiamo alla crescita, attraverso una manovra seria, responsabile e coraggiosa. Negli ultimi anni abbiamo ...