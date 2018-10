Fallout 76 | i giocatori Xbox potranno giocare la seconda fase della B E T A il 27 ottobre

Fallout 76 : Bethesda potrebbe selezionare giocatori per dei test pre-beta : La beta di Fallout 76 è in programma per il mese di ottobre e, come già dichiarato in precedenza, avranno accesso alla fase coloro che hanno pre-ordinato il gioco. Tuttavia, un'ulteriore fase pre-beta potrebbe precedere la beta ufficiale. Non si tratta di una novità, Pete Hines già ne aveva parlato qualche tempo fa, ma ora sarebbe arrivata la conferma. Come riporta Gamingbolt, Hines ha recentemente risposto su Twitter per confermare la possibile ...