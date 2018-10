“Facebook potrebbe crollare” | Instagram e Messenger alla ribalta | future ancora di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Quando Facebook ha acquistatoper 1 miliardo di dollari nel 2012, sembrava un grande rischio per una piccola app chenon aveva dimostrato tutto il suo potenziale. 6 anni dopo, quella piccola app, insieme ae Whatsapp, sta facendo dadi salvezza a Facebook per un futuro chevedere il suo servizio principale ai margini. Senza dubbio, Facebook oggi domina nei social media e questo non è qualcosa che cambierà a breve. Tuttavia, con i problemi apparentemente infiniti della compagnia sulle intromissioni nelle elezioni, sulla disinformazione, sulla privacy e sui discorsi di incitamento all’odio, sta iniziando a prendere piede l’idea che Facebook possa non essere sempre al top., dichiara David Kirkpatrick, che nel 2010 ha scritto un libro sulla storia del social. In una recente intervista ha affermato che la questione delle ...