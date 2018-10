Facebook Messenger torna alle origini di chat Con qualche funzione in più

“Facebook potrebbe crollare” : Instagram e Messenger alla ribalta - future ancora di salvezza? : Quando Facebook ha acquistato Instagram per 1 miliardo di dollari nel 2012, sembrava un grande rischio per una piccola app che ancora non aveva dimostrato tutto il suo potenziale. 6 anni dopo, quella piccola app, insieme a Messenger e Whatsapp, sta facendo da ancora di salvezza a Facebook per un futuro che potrebbe vedere il suo servizio principale ai margini. Senza dubbio, Facebook oggi domina nei social media e questo non è qualcosa che ...

Arriva Facebook Messenger 4 con un’interfaccia rivoluzionata : Il team di Facebook Messenger ha annunciato il rilascio di un importante aggiornamento di questa popolare app e la nuova versione sarà decisamente più leggera L'articolo Arriva Facebook Messenger 4 con un’interfaccia rivoluzionata proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger : avvistato il tasto per annullare l’invio dei messaggi : Facebook Messenger potrebbe attivare una nuova funzione già nota su Whatsapp e Instagram, Unsend o l’annullamento del messaggio inviato per errore. Sono apparse alcune segnalazioni della nuova caratteristica su Twitter, ma nulla di ufficiale è ancora trapelato. Il social blu è in continua evoluzione, deve esserlo, e nonostante gli scandali che hanno colpito la società da quando è nata ad oggi, con il 2018 anno più nero per Zuckerberg, la ...

Facebook - presto su Messenger la cancellazione dei messaggi come su WhatsApp : Il social starebbe testando la funzionalità promessa lo scorso aprile, dopo lo scandalo Cambridge Analytica: come su WhatsApp, ci sarà però un certo limite di tempo entro il quale eliminare quanto si è scritto o trasmesso

Facebook testa il game hub su Android e una funzione per richiamare i messaggi su Messenger : Facebook sta testando il game hub come applicazione standalone e un modo per richiamare i messaggi già inviati su Messenger L'articolo Facebook testa il game hub su Android e una funzione per richiamare i messaggi su Messenger proviene da TuttoAndroid.

Telegram 5.0 - l’alternativa a Facebook Messenger e WhatsApp : I servizi di comunicazione oggi occupano uno spazio molto importante su Internet. Se qualche anno fa IRC era uno dei principali servizi di chat, al giorno d’oggi gli utenti sono alla ricerca di servizi con più funzionalità (ad leggi di più...

Messenger : Facebook studia l'introduzione dei comandi vocali per gestire messaggi e chiamate vocali : ... avvenuta nel Gennaio del 2015 , della start-up Wit.ai che, grazie ad una community di circa 6.000 sviluppatori , si occupa di software incentrato sul mondo del riconoscimento vocale : a questo punto,...

Facebook Messenger testa i comandi vocali e una nuova UI con modalità scura : Facebook Messenger potrebbe presto permettere agli utenti di usare la voce per dettare e inviare messaggi e per altre funzionalità L'articolo Facebook Messenger testa i comandi vocali e una nuova UI con modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Facebook impedisce al governo statunitense di ottenere le intercettazioni telefoniche di Messenger : In questi giorni pare che Facebook abbia vinto il confronto in aula con il Dipartimento della Giustizia Americana. Un giudice della Corte Distrettuale della California si è infatti espresso in favore del noto social network leggi di più...

Google Telefono e Facebook Messenger punteranno sul tema scuro - ma siamo ancora lontani dal vederlo : Entrambe le app dei due colossi avranno, prima o poi, il loro tema scuro. Su Google Telefono però sembra possa arrivare prima L'articolo Google Telefono e Facebook Messenger punteranno sul tema scuro, ma siamo ancora lontani dal vederlo proviene da TuttoAndroid.

Facebook Messenger Notifica Senza Messaggi Non Va Via : Rimane una Notifica su Facebook Messenger e non riesci a farla andare via? Hai una Notifica su Facebook Messenger ma non hai Messaggi da leggere? Vediamo cosa succede Facebook Messenger Notifica Messaggio ma non c’è niente Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti di YLU. Oggi in particolare torniamo a parlare di Facebook, il social network per eccellenza […]