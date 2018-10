Fabio Esposito e Marcella a Uomini e Donne | “Siamo sicuri del nostro amore”

lanostratv

: Vecchi affiliati agli agrigentini Triassi, nuovi “soci” di Spada e Fasciani, prossimi padroni di Ostia. Salvatore S… - VELOSPORT1960 : Vecchi affiliati agli agrigentini Triassi, nuovi “soci” di Spada e Fasciani, prossimi padroni di Ostia. Salvatore S… - POPCORNTVit : Uomini e Donne: anticipazioni l martedì 23 ottobre 2018. Fabio e Marcella Esposito ospiti in studio. Cinque donne a… - piuenne : 40° MINUTO - Puntata 3 Con Fabio Morra e Carmine Esposito -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)parlano della loro storia d’amore Nella puntata odierna del Trono Over diospiti principali sono statidi Temptation Island Vip. Per i pochi che non lo sapessero la coppietta ha partecipato alla prima edizione del reality show più piccante della televisione italiana. Tuttavia per i due innamorati questa esperienza televisiva è durata solamente 3 giorni. Difatti l’uomo ha capito in poco tempo di non poter stare lontano dalla sua fidanzata nemmeno per pochi giorni. Motivo per cui ha chiesto alla redazione del programma il falò di confronto con, la quale si è arrabbiata molto perchè ha accusato il fidanzato di aver preso una decisione fin troppo avventata. Ma come staranno andando le cose traad alcune settimane dal termine del programma ...