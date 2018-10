F1 | Niki Lauda dimesso dopo il trapianto di polmoni

F.1 - Niki Lauda dimesso dall'ospedale : 18.31 Niki Lauda ha lasciato la clinica dove era ricoverato da agosto per un trapianto di polmone. Il tre volte campione del mondo di Formula 1, 69 anni, è ancora debole e nelle prossime settimane dovrà seguire un piano di riabilitazione definito "intensivo" dall'ospedale di Vienna che lo ha avuto in cura. Lauda, che ...

F.1 - Niki Lauda dimesso dall'ospedale : 18.31 Niki Lauda ha lasciato la clinica dove era ricoverato da agosto per un trapianto di polmone. Il tre volte campione del mondo di Formula 1, 69 anni, è ancora debole e nelle prossime settimane dovrà seguire un piano di riabilitazione definito "intensivo" dall'ospedale di Vienna che lo ha avuto in cura. Lauda, che rischiò di morire in un incidente al Nurburgring nel 1976, ha già subito due trapianti di rene. L'ex pilota austriaco, in ...

Niki Lauda - Il fratello : "Sta meglio e guarda le gare in tv" : Continuano a migliorare le condizioni di salute di Niki Lauda. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 sta affrontando la sua lenta ma progressiva ripresa, dopo aver subìto un trapianto polmonare lo scorso agosto, in seguito a uninfezione che era degenerata. Le ultime notizie positive ci arrivano tramite il fratello Florian che, in una recente intervista alla televisione austriaca, è apparso ottimista sulle condizioni di Niki.Un lento e ...

Come sta Niki Lauda? Gli ultimi aggiornamenti che fanno ben sperare - tra sms e visite : Toto Wolff visita Niki Lauda: concesso il permesso di incontrare il boss non esecutivo Mercedes al team principal delle Frecce Argento E’ dallo scorso luglio che Niki Lauda è ricoverato in ospedale, in Austria. Poco dopo la notizia della morte di Sergio Marchionne, il presidente non esecutivo Mercedes ha fatto allarmare tutto il mondo della F1, dagli addetti ai lavori ai tifosi a casa. Lapresse/PA L’ex campione austriaco è ...

“Le condizioni di Niki Lauda? Serve tempo - operazione incredibilmente complessa” : Le ultime novità sulle condizioni di salute di Niki Lauda dopo l’operazione ai polmoni ce le dà Toto Wolff, il team principal del team Mercedes Toto Wolff, il team principal del team Mercedes, ha detto che “dobbiamo dare tempo” a Niki Lauda, ex campione di Formula 1, che è stato recentemente sottoposto ad un trapianto di polmone. Wolff ha spiegato al canale N-Tv che si è trattato di un’operazione ...

