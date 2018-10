F1 | che affondo di Ross Brawn contro Vettel | “tutti quegli incidenti non possono essere

sportfair

: @PoliticaPerJedi Eh, ma quanto una manovra è pensata e organizzata cosí bene e a fondo (o 'affondo' ?) da non poter… - MarraGia : @PoliticaPerJedi Eh, ma quanto una manovra è pensata e organizzata cosí bene e a fondo (o 'affondo' ?) da non poter… - Grand_Battery : RT @Paguro_Bernardo: . L'affondo di #Renzi: 'Grillo, fai schifo'. Poi ha aggiunto che quelli al Governo e chi li volta sono tutti cialtroni… - GiordaniIvonne : Lo spread viene preso come riferimento per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri p… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Secondo il direttore sportivo della Formula 1,è entrato in un periodo negativo da cui solo la Ferrari può aiutarlo ad uscire La situazione di Sebastianè molto difficile da comprendere, il pieno appoggio della Ferrari non basta per regalargli tranquillità, anzi lo spinge a commettere errori marchiani che ne pregiudicano la corsa al mondiale. photo4/Lapresse L’ultimo risale al Gp di Austin, dove il contatto con Ricciardo si sarebbe potuto evitare, senza la correzione in curva divenuta poi causa dell’incidente. Sulla questione è intervenuto, che ha espresso il proprio parere ai microfoni di Motorsport.com: “non è estraneo agli errori, venerdì ha fatto il primo errore, non rallentando a sufficienza sotto regime di bandieree. Ha pagato un prezzo salato, con tre posizioni di penalità in griglia. Poi, nel corso della gara, è finito ...