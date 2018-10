Ezio Mauro | «Vi spiego perché in Italia c’è razzismo»

vanityfair

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Sono tornati a mangiare insieme ai loro compagni grazie a una colletta spontanea di oltre 60 mila euro: i bambini di Lodi, esclusi dalla mensa per l’impossibilità dei loro genitori di pagare la retta «ridotta» – dovevano reperire nei Paesi di origine e tradurre dei documenti sui redditi difficilmente ottenibili –, «sono solo l’ultimo caso di discriminazione nel nostro Paese»., giornalista, 70 anni il 24 ottobre, ha appena pubblicato L’uomo bianco (Feltrinelli, pagg. 138, € 15), saggio che indaga la «mutazione» razzista in. «L’espressione “uomo bianco” l’ho usata la prima volta nel 2010, quando furono feriti tre braccianti di colore a Rosarno». Nel 2018 ci sono state altre fucilate: i casi di Macerata (spara Luca Traini, sei feriti) e di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia (un cecchino uccide il maliano Soumaila Sacko). La violenza nei confronti del «negro» è ...