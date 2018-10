Evacuata la sede della Commissione europea a Bruxelles

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Evacuazione in corso al palazzo Berlaymont, la, a. I dipendenti sono scesi in strada mentre si sente suonare la sirena d'allarme. Non si conoscono i motivi dell'evacuazione. Il personale in strada attende chiarimenti senza dare segno di alcuna agitazione.