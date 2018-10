Eutanasia | italiani sempre più favorevoli E si fa strada anche il suicidio di

La fidanzata del dj Fabo : «Gli italiani sono pronti per l’ Eutanasia » : L'ultimo saluto a dj Fabo L'ultimo saluto a dj Fabo L'ultimo saluto a dj Fabo L'ultimo saluto a dj Fabo L'ultimo saluto a dj Fabo L'ultimo saluto a dj Fabo L'ultimo saluto a dj Fabo L'ultimo saluto a dj Fabo L'ultimo saluto a dj Fabo L'ultimo saluto a dj Fabo Oggi è una giornata decisiva per il tema del fine vita in Italia: la Corte Costituzionale si dovrà esprimere sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca ...

Sei italiani su dieci favorevoli all'Eutanasia - il 30% al suicidio assistito : Come per dj Fabo e Marco Cappato , in occasione di casi di cronaca eclatanti l'attenzione mediatica si è intensificata. Nel 2007, dopo le storie di Terry Schiavo e Piergiorgio Welby, si registra il ...