Euro NCAP - I crash test di sette nuovi modelli

Cinque stelle Euro NCAP per la Nuova Touareg : Euro NCAP ha assegnato alla Nuova Touareg il punteggio massimo di Cinque stelle . Secondo gli esperti dell'ente, la Nuova Touareg ha ottenuto risultati eccellenti in tutte le prove. Il punteggio certifica che la Nuova Touareg può essere considerata una scelta molto sicura nella sua categoria.

I risultati degli ultimi crash test Euro NCAP : Cinque stelle per Audi A6 e Volkswagen Touareg, quattro per Ford Tourneo, tre per Suzuki Jimny. È il verdetto della terza serie di test Euro NCAP 2018, il progetto internazionale di valutazione degli standard di sicurezza delle auto nuove, del quale è partner l'Automobile Club d'Italia.